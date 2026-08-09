जम्मू का GMC छाया! IIRF 2026 में 105वीं रैंक, जम्मू-कश्मीर में दूसरा और नॉर्थ जोन में 33वां स्थान

राज्य ब्यूरो, जागरण, जम्मू: सरकारी मेडिकल कालेज (GMC )जम्मू ने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (IIRF) 2026 की राष्ट्रीय रैंकिंग में 105वां स्थान हासिल किया है। देशभर के 823 मेडिकल कालेजों की भागीदारी वाली इस रैंकिंग में जीएमसी जम्मू को राज्य स्तर पर दूसरा और नार्थ जोन में 33वां स्थान प्राप्त हुआ है।

संस्थान ने 1000 में से 804.25 का ओवरआल वेटेड इंडेक्स स्कोर हासिल किया है। आइआइआरएफ एक गैर-सरकारी संगठन है, जो उच्च शिक्षा संस्थानों की वार्षिक रैंकिंग जारी करता है। इसका उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों के प्रदर्शन का विभिन्न मानकों के आधार पर मूल्यांकन करना है।

टीचिंग से रिसर्च तक GMC जम्मू का शानदार प्रदर्शन जीएमसी जम्मू ने रैंकिंग के विभिन्न मानकों पर भी उल्लेखनीय प्रदर्शन किया। जीएमसी ने टीचिंग, लर्निंग रिसोर्सेज में 133.50, रिसर्च आउटकम में 134.45, इनोवेटिव मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में 138.58, सोशल इंक्लूजन में 135.00, फ्यूचर ओरिएंटेशन में 129.00 तथा एक्सटर्नल परसेप्शन में 125.00 अंक प्राप्त किए। इस उपलब्धि को अकादमिक उत्कृष्टता, शोध, नवाचार, सामाजिक समावेशन और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में किए जा रहे निरंतर प्रयासों का परिणाम माना जा रहा है।

GMC की रैंकिंग में फैकल्टी की मेहनत का बड़ा योगदान इस उपलब्धि में जीएमसी जम्मू के संकाय सदस्यों के प्रयासों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पैथोलाजी विभाग की वरिष्ठ संकाय सदस्य डॉ. सिंधु शर्मा ने रैंकिंग के लिए आवश्यक आंकड़े जुटाने, विभिन्न विभागों के साथ समन्वय करने और आइआइआरएफ पोर्टल पर डेटा जमा करने में भूमिका निभाई। जीएमसी जम्मू के प्रिंसिपल एवं डीन डा. आशुतोष गुप्ता ने संस्थान की इस उपलब्धि पर संतोष व्यक्त करते हुए सभी फैकल्टी सदस्यों, रेजीडेंट डाक्टरों, विद्यार्थियों, नर्सिंग अधिकारियों, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य कर्मचारियों को बधाई दी।

खबरें और भी





