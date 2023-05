जम्मू, एएनआई। जम्मू-कश्मीर लगातार आतंकी साजिश से दहल रहा है। 20 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पुंछ में हुए आतंकी हमले में पांच जवान बलिदान हो गए। इसके बाद 5 मई को एक बार फिर से आतंकियों के हमले में देश के पांच सपूत बलिदान हो गए। जवानों की शहादत और आतंकी साजिश को लेकर अब सभी चिंता व्यक्त कर रहे हैं।

रविवार को जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी (डीपीएपी) के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने आतंकी हमलों पर चिंता प्रकट की है। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जनवरी से राजौरी, पुंछ में जो घटनाएं हुई वो बहुत चिंताजनक है और आर्मी, स्टेट पुलिस सभी को सतर्क होने की जरूरत है।

राजौरी में हुए आतंकी हमले में शहीद पांच जवानों के बलिदान पर शोक प्रकट करते हुए गुलाम नबी आजाद ने कहा कि आतंकवाद किसी के हित में नहीं है। अब सरकार को आतंकियों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और घाटी में फैली इस बीमारी को खत्म करना चाहिए।

आर्टिकल 370 हटाने को लेकर एक बार फिर से गुलाम नबी आजाद ने केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो केंद्र सरकार को यहां नहीं करनी चाहिए थी जैसे 370 हटाना, जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित राज्य बनाना, यह यहां की जनता के हित में नहीं थी, लेकिन कुछ ऐसे काम भी थे जिससे जम्मू-कश्मीर में सुधार हुआ था। जैसे केंद्र के फैसले से घाटी में आतंकवाद खत्म हो गया था, पत्थरबाजी खत्म हो गई थी और इसके साथ ही प्रदर्शन खत्म हो गए थे।

