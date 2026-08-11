जम्मू में 4 करोड़ से बने 109 स्मार्ट ई-बस पैसेंजर शेड तैयार, 25 में डिजिटल सेवा शुरू, मिलेगी रियल टाइम जानकारी
जम्मू में 4 करोड़ रुपये की लागत से स्मार्ट ई-बस पैसेंजर शेड बनाए गए हैं, जिनमें 25 में डिजिटल सेवाएं शुरू हो गई हैं। ये शेड यात्रियों को सुरक्षित, आरा ...और पढ़ें
HighLights
जम्मू में 4 करोड़ से 109 स्मार्ट ई-बस शेड बने।
25 शेड्स में डिजिटल एलईडी स्क्रीन सेवा शुरू हुई।
यात्रियों को वास्तविक समय में बस जानकारी, सुरक्षा मिलेगी।
जागरण संवाददाता, जम्मू। मंदिरों के शहर जम्मू की सड़कों पर सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को अधिक सुगम, सुरक्षित और हरित बनाने की दिशा में एक बड़ा और दूरगामी बदलाव देखने को मिल रहा है। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत शहर के बुनियादी ढांचे को नया रूप देते हुए विभिन्न मुख्य मार्गों पर 109 अत्याधुनिक पैसेंजर शेड का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है।
लगभग 4 करोड़ रुपये की भारी-भरकम लागत से तैयार की गई इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य दैनिक यात्रियों को एक वैश्विक स्तर का यात्रा अनुभव प्रदान करना और शहर को प्रदूषण मुक्त बनाना है।
स्मार्ट पैसेंजर शेड्स पुराने वालों से कितने अलग?
यह नए पैसेंजर शेड केवल बैठने या खड़े होकर बस का इंतजार करने वाले पारंपरिक स्टैंड नहीं हैं, बल्कि इन्हें अत्याधुनिक स्मार्ट तकनीकों से लैस किया गया है। भीषण गर्मी, तेज धूप और मूसलाधार बारिश जैसे प्रतिकूल मौसम में यात्रियों को राहत देने के साथ-साथ इन शेड्स में सुरक्षा और सूचना तंत्र का विशेष ध्यान रखा गया है। आधुनिक शेड्स पर उच्च गुणवत्ता वाली डिजिटल एलईडी स्क्रीन लगाई गई हैं।
यह स्क्रीन स्मार्ट कंट्रोल रूम से जुड़ी हैं, जो यात्रियों को आने वाली ई-बसों के रूट नंबर, उनके आगमन और प्रस्थान का सटीक समय तथा बस की वर्तमान लोकेशन से जुड़ी हर जानकारी रियल-टाइम में देती रहेंगी।
25 पैसेंजर शेड्स में शुरू हुई डिजिटल सेवा
जम्मू से संचालित होने वाली ई-बसों की निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए शहर और इसके आसपास के सभी प्रमुख मार्गों पर कुल 107 पैसेंजर शेड स्थापित किए गए हैं। परियोजना के प्रथम चरण के तहत शहर के 25 अत्यंत व्यस्त एवं मुख्य स्थानों पर बने शेड्स में एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन स्थापित कर उन्हें चालू भी कर दिया गया है। इन स्क्रीन पर बसों की लाइव स्थिति लगातार प्रदर्शित हो रही है, जिससे यात्रियों को बिना किसी मानसिक तनाव के अपनी यात्रा की योजना बनाने में सुविधा हो रही है।
यात्री सुरक्षा और आरामदायक व्यवस्था
इन शेड्स की बनावट को आधुनिक आर्किटेक्चर के हिसाब से ढाला गया है, जहाँ यात्रियों के सुरक्षित खड़े रहने और बैठने की पर्याप्त व्यवस्था है। रात्रि के समय पर्याप्त रोशनी के लिए इनमें ऊर्जा-कुशल एलईडी लाइटें भी लगाई गई हैं। इतना ही नहीं चोरियों को रोकने के लिए इनमें सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं।
खबरें और भी
भगवती नगर डिपो से रोजाना 90 ई-बसों का संचालन
शहर की परिवहन व्यवस्था की रीढ़ बन चुका भगवती नगर स्थित आधुनिक ई-बस डिपो इस पूरे तंत्र का मुख्य केंद्र है। वर्तमान में इस डिपो से प्रतिदिन 90 पर्यावरण-अनुकूल और एसी ई-बसें शहर के विभिन्न हिस्सों और उपनगरीय मार्गों पर सफलतापूर्वक संचालित की जा रही हैं। इन 90 ई-बसों के चलने और अब 109 से अधिक आधुनिक स्मार्ट बस स्टैंड्स के चालू होने से न केवल सड़कों पर निजी वाहनों के दबाव और ट्रैफिक जाम में कमी आएगी, बल्कि वायु प्रदूषण के स्तर में भी भारी गिरावट दर्ज की जाएगी।
प्रमुख पैसेंजर शेड
|क्रमांक
|स्थान
|पैसेंजर शेड
|1
|जम्मू सिटी
|20
|2
|अखनूर
|10
|3
|मढ़
|06
|4
|बरनाई रोड
|06
|5
|बिश्नाह
|10
|6
|फ्लाएं मंडाल
|15
|7
|नगरोटा
|07
|8
|आरएसपुरा
|08
|9
|तालाब तिल्लो
|07
|10
|अखनूर मार्ग
|08
क्या कहते हैं अधिकारी
जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड एवं निगम आयुक्त सीईओ डॉ. देवांश यादव ने बताया कि स्मार्ट सिटी की ई-बसों के रूट पर 109 अत्याधुनिक पैसेंजर शेड बनाए गए हैं। इनमें से शहर में बने 25 में एलईडी लगाई गई हैं जिसमें बसों की स्टीक जानकारी मिलती रहती है। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरों से भी इन्हें लैस किया गया है। कंट्रोल रूम से इन पर नजर रखी जाती है। चोरी अथवा किसी अन्य स्थिति से निपटा जा सकेगा।