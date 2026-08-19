जोजिला टनल बंद होने पर भड़की Gen Z टूरिस्ट, तो CM उमर अब्दुल्ला बोले- 'जानते नहीं हो मेरा बाप कौन है' का नया रूप

विवेक सिंह, जम्मू। लद्दाख के प्रवेश्रद्वार द्रास के मीनामर्ग में खराब मौसम के कारण जोजि ला पास को अस्थायी रूप से बंद होने पर महिला पर्यटक ने शोरशराबा कर सुरक्षाबलों पर अपनी भड़ास निकाली। बुधवार को महिला के सड़क को बंद करने का विरोध करने का वीडियो वायरल होने पर सोशल मीडिया पर उसका खूब विरोध हुआ।

खुद को जेन जी बताने वाले महिला पर्यटक ने वहां फंसे अन्य लोगों को उकसाने के लिए सुरक्षाबलों पर यह कहकर उंगली उठाई कि आज जो कश्मीरियों के साथ करते हैं। अब वह पर्यटकों के साथ भी कर रहे हैं। उसके उकसाने के बाद भी उसके समर्थन में धरने पर बैठने के लिए कोई नहीं आया। यह और बात है कि मौसम में सुधार के चलते बाद में ट्रैफिक को छोड़ दिया गया।

सोनमर्ग-द्रास मार्ग पर बारिश के कारण फिसलन होने के बाद यात्रियों की सुरक्षा के लिए सड़क बंद की गई थी। इस दौरान मीनामर्ग में लगाए बैरियर पर महिला पर्यटक ने सामने खड़े सुरक्षा कर्मियों पर चिलाना शुरू कर दिया। इस पर सुरक्षा कर्मियों की ओर से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। महिला ने सड़क पर यातायात रोके जाने को लेकर आपत्ति जताई व लोगों के लिए सड़क बंद करने का कड़ा विरोध किया। फंसे कुछ पर्यटकों ने उसका समर्थन भी किया, लेकिन उसके कहने पर धरने पर कोई नहीं बैठा।

मीनामर्ग से द्रास की ओर जाने वाला मार्ग सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है। अचानक मौसम खराब होने की स्थिति में भूस्खलन, पत्थर गिरने की आशंका बन जाती है, ऐसे में सड़क सुरक्षा से जुड़े जोखिमों के कारण समय-समय पर यातायात को अस्थायी रूप से रोका जाना सामान्य प्रक्रिया है। ऐसे सुरक्षा प्रोटोकॉल से किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जाता।

वहीं, अधिकारियों का कहना है कि सोनमर्ग या द्रास में पर्यटकों का कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ है। किसी पर्यटक का वीडियो वायरल हुआ है। उनका कहना है कि जोजिला जैसे संवेदनशील व उंचाई वाले क्षेत्रों में लगाए गए सुरक्षा अवरोधों व यातायात संबंधी निर्देशों का धैर्यपूर्वक पालन करने का यात्रियों के हित में है। इस समय जोजिला यातायात के लिए खुला है।