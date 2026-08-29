रक्षाबंधन पर पतंगबाजी का शौक बना आफत! जम्मू में गट्टु डोर ने काटे गले-उंगलियां, कई लोग अस्पताल पहुंचे

जागरण संवाददाता, जम्मू। रक्षाबंधन के त्योहार पर जम्मू शहर में पतंगबाजी का उत्साह कई लोगों के लिए जान का खतरा बन गया। आसमान में उड़ती पतंगों के बीच सड़कों और गलियों में इस्तेमाल की जा रही गट्टु डोर ने राहगीरों और दोपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया। प्रतिबंध के बावजूद गट्टु डोर का इस्तेमाल नहीं रुका। इसकी चपेट में आने से कई लोग घायल होकर गवर्नमेंट मेडिकल कालेज पहुंचे। इनमें कई लोगों के गले और चेहरे पर डोर लगी, जबकि पतंग उड़ाते समय डोर से हाथ की उंगलियां कटने के कारण भी कई लोगों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचना पड़ा।



शहर के अलग-अलग हिस्सों से घायल होकर जीएमसी पहुंचे लोगों में मलिक मार्केट से तीन, छन्नी हिम्मत से तीन, बख्शी नगर से दो और बीसी रोड फ्लाईओवर से दो लोग शामिल रहे। इसके अलावा रिहाड़ी और न्यू प्लाट से भी गट्टु डोर की चपेट में आने वाले लोग उपचार के लिए जीएमसी पहुंचे। कुछ घायलों के गले पर गहरे कट लगे थे।

वहीं, पतंगबाजी के दौरान डोर खींचते समय कई लोगों की उंगलियां गंभीर रूप से कट गईं। गट्टु डोर से घायल होने वालों का सिलसिला जीएमसी तक ही सीमित नहीं रहा। एसएमजीएस अस्पताल और सरवाल अस्पताल में भी गट्टु डोर की चपेट में आए कई लोगों को उपचार के लिए लाया गया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि त्योहार के दिन शहर में प्रतिबंधित डोर का इस्तेमाल किस स्तर तक हुआ।

पुलिस की कार्रवाई पर उठे सवाल गट्टु डोर पर प्रतिबंध के बावजूद रक्षाबंधन के दिन शहर में इसका खुलेआम इस्तेमाल पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। त्योहार से पहले पुलिस और प्रशासन की ओर से प्रतिबंधित डोर की बिक्री और इस्तेमाल रोकने के दावे किए गए थे, लेकिन रक्षाबंधन के दिन सड़कों, बाजारों और फ्लाईओवर पर इसका इस्तेमाल जारी रहा। नतीजतन कई लोग घायल होकर अस्पताल पहुंच गए।



लोगों का कहना है कि पुलिस की कार्रवाई केवल त्योहार से पहले अभियान चलाने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। प्रतिबंधित डोर की बिक्री के स्रोत तक पहुंचना जरूरी है। पुलिस को उन दुकानदारों के साथ-साथ उन गोदामों का भी पता लगाना चाहिए, जहां से गट्टु डोर की आपूर्ति हो रही है।