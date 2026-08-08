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    कहां जाएं? गांदरबल में आवारा कुत्तों का खौफ, सुबह-शाम सड़कों पर निकलने से डर रहे लोग, बच्चों-बुजुर्ग को ज्यादा खतरा

    By Raziya Noor Edited By: Dallu Slathia
    Updated: Sat, 08 Aug 2026 05:53 PM (GMT+05:30)

    Kashmir News: मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या निवासियों के लिए चिंता का विषय बन गई है, खासकर सुबह और शाम के समय बच्चों औ ...और पढ़ें

    गांदरबल में आवारा कुत्तों की संख्या में भारी वृद्धि। (फाइल फोटो)

    गांदरबल में आवारा कुत्तों की संख्या में भारी वृद्धि। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. गांदरबल में आवारा कुत्तों की संख्या में भारी वृद्धि।

    2. सुबह-शाम बच्चों और बुजुर्गों को डर का सामना।

    3. निवासियों ने प्रशासन से मानवीय समाधान की मांग की।

    जागरण संवाददाता,श्रीनगर। मध्य कश्मीर के गांदरबल ज़िले के कई इलाकों में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या निवासियों के लिए चिंता का विषय बन गई है। गुंड, हकनार, रायिल, गगनगीर, सोनमर्ग, सुरफ्राव, गनीवन और कांगन के आस-पास के इलाकों के लोगों का कहना है कि उन्हें परेशानी और डर का सामना करना पड़ रहा है, खासकर सुबह और शाम के समय।

    निवासियों का कहना है कि सड़कों, रिहायशी गलियों और अन्य सार्वजनिक जगहों पर आवारा कुत्तों के झुंड अक्सर घूमते हुए देखे जाते हैं। कई लोगों का दावा है कि ये जानवर अक्सर पैदल चलने वालों का पीछा करते हैं। इस स्थिति ने स्कूल जाने वाले बच्चों, बुजुर्गों और सुबह-शाम प्रार्थना के लिए बाहर निकलने वाले लोगों के बीच चिंता बढ़ा दी है।

     बच्चों को सबसे ज़्यादा खतरा

    स्थानीय लोगों का कहना है कि स्कूल आते-जाते समय बच्चों को सबसे ज़्यादा खतरा होता है, जबकि बुजुर्गों को आवारा कुत्तों के पीछा करने के डर से आज़ादी से घूमने-फिरने में मुश्किल होती है। सुबह और शाम की प्रार्थना के लिए मस्जिदों की ओर जाने वाले लोगों ने भी इस स्थिति पर चिंता जताई है। 

     गुंड से कांगन तक आवारा कुत्तों का आतंक

    स्थानीय निवासी अब्दुल मजीद ने कहा कि इलाके में आवारा कुत्तों की मौजूदगी काफी बढ़ गई है और अब लोगों को सड़कों पर चलते समय सतर्क रहना पड़ता है। उन्होंने कहा, 'लोग, खासकर बच्चे और बुजुर्ग, सड़कों पर आवारा कुत्तों के झुंड देखकर डर जाते हैं। कभी-कभी वे अचानक पैदल चलने वालों का पीछा करने लगते हैं, जिससे लोगों में घबराहट फैल जाती है।' महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग इस मुद्दे को लेकर खास तौर पर चिंतित हैं।

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    एक अन्य निवासी बिलाल अहमद ने कहा कि यह समस्या किसी एक इलाके तक सीमित नहीं है, बल्कि गुंड-गगनगीर-कांगन बेल्ट के कई इलाकों में देखी जा रही है। उन्होंने कहा, 'हम गुंड, हकनार, रायिल, गगनगीर, सुरफ्राव, गांदरबल, सोनमर्ग, कांगन और गनीवान में आवारा कुत्तों को घूमते हुए देखते हैं। सुबह और शाम के समय स्थिति और मुश्किल हो जाती है क्योंकि बहुत से लोग काम, स्कूल या प्रार्थना के लिए बाहर होते हैं।'

    राहगीरों का पीछा करते हैं कुत्ते

    स्थानीय निवासी हाजरा बेगम ने कहा कि महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग इस मुद्दे को लेकर खास तौर पर चिंतित हैं। उन्होंने कहा, बच्चे अकेले चलने से डरते हैं और बुजुर्ग भी असुरक्षित महसूस करते हैं। हम संबंधित अधिकारियों से अपील करते हैं कि वे किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना के होने से पहले इस मामले पर ध्यान दें। निवासियों का कहना है कि आवारा कुत्तों का खतरा परिवारों, खासकर छोटे बच्चों वाले परिवारों के लिए भी चिंता का कारण बन गया है।

     लोगों ने प्रशासन से मांगा समाधान

    उन्होंने संबंधित अधिकारियों से आग्रह किया कि वे उन इलाकों की पहचान करें जहां आवारा कुत्ते अक्सर पाए जाते हैं और उनकी आबादी को नियंत्रित करने के लिए लगातार और मानवीय उपाय अपनाएं। निवासियों का कहना है कि आवारा कुत्तों का खतरा परिवारों, खासकर छोटे बच्चों वाले परिवारों के लिए भी चिंता का कारण बन गया है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से आग्रह किया कि वे उन इलाकों की पहचान करें जहाँ आवारा कुत्ते अक्सर पाए जाते हैं और उनकी आबादी को नियंत्रित करने के लिए लगातार और मानवीय उपाय अपनाएं।