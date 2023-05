श्रीनगर में जी 20 पर्यटन बैठक दुनियाभर में भेजेगी मजबूत संदेश, ट्रैवल एडवाइजरी हटाने की हो रही मांग

जम्मू-कश्मीर, एएनआई । जम्मू कश्मीर में होने वाली जी 20 बैठक को लेकर कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन (KTMF) के महासचिव बशीर अहमद कोंगपोश ने कहा कि यह बहुत अच्छी खबर है कि यहां श्रीनगर में जी 20 पर्यटन बैठक होने जा रही है।

यह बैठक दुनियाभर में मजबूत संदेश भेजेगी कि कश्मीर एक शांतिपूर्ण जगह है। उन्होंने कहा कि कई विदेशी देशों ने अपने नागरिकों (विदेशी पर्यटकों) पर जम्मू-कश्मीर को लेकर जो यात्रा सलाह लगाई है उसे हटा लिया जाएगा।

#WATCH | J&K: This is very good news that G20 Tourism meeting is going to take place here in Srinagar. It will send a strong message across the world that Kashmir is a peaceful place and the travel advisories which many foreign countries have imposed on their citizens (Foreign…