जम्मू-कश्मीर, जागरण डिजिटल डेस्क। कश्मीर घाटी में मौसम की रंगत एक बार फिर बदल गई है। बीते कई दिन बारिश होती रही तो वहीं अब एक बार फिर घाटी में ताजा बर्फबारी हुई है। मई का दूसरा हफ्ता शुरू हो गया है और कश्मीर के पहलगाम और किश्तवाड़ में मौसम लगातार बदल रहा है।

सोमवार सुबह-सुबह पहलगाम की बेताब वैली में जबरदस्त बर्फबारी हुई। बर्फबारी के चलते ठंड एक बार फिर बढ़ गई। तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की गई। इसी के साथ, किश्तवाड़ के मच्छैल क्षेत्र में भी जबरदस्त बर्फबारी देखने को मिली। समाचार एजेंसी एएनआई ने बर्फबारी का वीडियो ट्विटर पर शेयर किया है।

#WATCH | Heavy snowfall witnessed in Machail area of Kishtwar district in Jammu & Kashmir pic.twitter.com/1CMVSfb1Sb