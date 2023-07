BJP छोड़ नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए सुरिंदर चौधरी, प्रदेशाध्यक्ष रविंदर रैना पर परिवारवाद का लगाया आरोप

Jammu Politics बीजेपी नेता और पूर्व एमएलसी सुरिंदर चौधरी ने बीजेपी का दामन छोड़ दिया है और उन्होंने जम्मू की नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी में शामिल हो गए हैं। सुरिंदर चौधरी ने आज उमर अब्दुल्ला की मौजूदगी में नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को ज्वाइन किया है। सुरिंदर चौधरी ने पार्टी छोड़ने के लिए प्रदेशाध्यक्ष रविंदर रैना पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि रविंदर रैना अपने परिवारवाद और भ्रष्टाचार का आनंद लें।

BJP छोड़ नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए सुरिंदर चौधरी

जम्मू, जागरण संवाददाता। जम्मू की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल, बीजेपी नेता और पूर्व एमएलसी सुरिंदर चौधरी ने बीजेपी का दामन छोड़ दिया है और उन्होंने जम्मू की नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी में शामिल हो गए हैं। सुरिंदर चौधरी ने आज उमर अब्दुल्ला की मौजूदगी में नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को ज्वाइन किया है। वहीं, पूर्व एमएलसी ने इसकी जानकारी अपने ट्विटर अकाउंट पर दी है। प्रदेशाध्यक्ष रविंदर रैना साधा निशाना सुरिंदर चौधरी ने पार्टी छोड़ने के लिए प्रदेशाध्यक्ष रविंदर रैना पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि रविंदर रैना अपने परिवारवाद और भ्रष्टाचार का आनंद लें। जानकारी के मुताबिक सुरिंदर चौधरी काफी रसूख वाले ताकतवर नेता माने जाते हैं। हालांकि साल 2014 में वह नौशेरा सीट से चुनाव हार गए थे।

