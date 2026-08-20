खाने के शौकीनों के लिए खुशखबरी! जम्मू में बन रहा मॉडर्न फूड जोन, 22 फूड कार्ट तैयार, मिलेंगी ये सुविधाएं
जम्मू नगर निगम आयुक्त डॉ. देवांश यादव ने गांधीनगर में विकसित किए जा रहे आधुनिक फूड जोन का औचक निरीक्षण किया। यह पहल स्ट्रीट वेंडरों को स्वच्छ, सुव्यवस्थित और गरिमापूर्ण माहौल प्रदान कर शहर को सुंदर बनाने के लिए है।
HighLights
आयुक्त ने गांधीनगर आधुनिक फूड जोन का औचक निरीक्षण किया।
पहले चरण में 22 आधुनिक फूड कार्ट तैयार किए गए।
वेंडरों को उच्च स्वच्छता मानक बनाए रखने के निर्देश दिए।
जागरण संवाददाता, जम्मू : जम्मू शहर को आधुनिक और सुंदर बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए जम्मू नगर निगम के आयुक्त डॉ. देवांश यादव ने बुधवार को गांधीनगर में विकसित किए जा रहे आधुनिक फूड जोन का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वहां नए लगाए गए फूड कार्ट के आवंटियों और स्थानीय रेहड़ी वालों से बातचीत की।
इस स्थल पर पहले रेहड़ी जोन के अंतर्गत कुछ रेहड़ियां लगी हुई थीं जिसे अब आयुक्त के निर्देशों के तहत एक आधुनिक फूड जोन में बदला जा रहा है। इसका उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर्स को एक साफ-सुथरा, सुव्यवस्थित और गरिमापूर्ण माहौल देना है।
22 आधुनिक फूड कार्ट तैयार हुए
प्रोजेक्ट का पहला चरण पूरा हो चुका है, जिसके तहत 22 आधुनिक फूड कार्ट तैयार किए गए हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट में कुल 120 फूड कार्ट लगाने की योजना है। वेंडर्स और आने वाले आगंतुकों की सुविधा के लिए पानी की सप्लाई, रूफटाप सुविधाएं, आधुनिक स्ट्रीट लाइट और नियमित साफ-सफाई के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं।
लाइसेंसधारी वेंडर्स को ही मिलेंगे आधुनिक फूड कार्ट
ये फूड कार्ट उन्हीं वेंडर्स को दिए जाएंगे जो पहले से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और जिनके पास वैध लाइसेंस हैं। निरीक्षण के दौरान डा. यादव ने वेंडर्स को उच्च स्वच्छता मानक बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने वेंडर्स से फूड जोन की साफ-सफाई की जिम्मेदारी खुद लेने की अपील की और नागरिकों से भी सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ रखने में सहयोग मांगा।
वेंडर्स के कारोबार को मिलेगी नई रफ्तार
आयुक्त ने कहा कि पुरानी रेहड़ी जोन का आधुनिकीकरण निगम की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसके तहत जम्मू को एक स्वच्छ, व्यवस्थित और नागरिक-अनुकूल शहर बनाया जा रहा है। साथ ही इससे स्थानीय वेंडर्स को अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के बेहतर अवसर मिलेंगे।