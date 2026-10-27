'जनता की समस्याओं पर दें ध्यान', उमर कैबिनेट के विस्तार पर फारूक अब्दुल्ला का आया रिएक्शन

राज्य ब्यूरो, जम्मू। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार का नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने स्वागत किया है। उन्होंने मंत्रिमंडल में हुए बदलाव को बहुत अच्छा परिवर्तन बताते हुए उम्मीद जताई कि नए मंत्री जनता की शिकायतों और समस्याओं के समाधान के लिए काम करेंगे।

मंगलवार को श्रीनगर में लोक भवन में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने चार विधायकों को मंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस विस्तार के साथ उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार में चार नए मंत्री शामिल हुए हैं। मंत्रिमंडल में बहुत अच्छा बदलाव हुआ नेशनल कांफ्रेंस मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मंत्रिमंडल में बहुत अच्छा बदलाव हुआ है। उन्होंने उम्मीद जताई कि नए मंत्री लोगों की परेशानियों और समस्याओं को कम करने के लिए काम करेंगे।