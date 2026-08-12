जम्मू विश्वविद्यालय में पांच विदेशी छात्रों का दाखिला, वैश्विक पहचान की ओर बढ़ा कदम

राज्य ब्यूरो, जम्मू। लंबे अर्से के बाद जम्मू विश्वविद्यालय के चार विभागों में पांच विदेशी विद्यार्थियों ने दाखिला लिया है। ये सभी पीएचडी करने के लिए आए हैं। इनमें बुद्धिस्ट विभाग में साल 2014 के बाद कोई विदेशी छात्र आया है जबकि इकोनामिक्स में छह साल पहले एक विद्यार्थी आया था।

एजुकेशन व केमिस्ट्री में पहली बार कोई विदेशी आया है। इनमें म्यांमार से दो, श्रीलंका से दो व रवांडा से एक छात्र शामिल हैं। जम्मू विश्वविद्यालय का निरंतर यह प्रयास रहा है कि विश्वविद्यालय को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई जाए।

हान-वी-सो म्यांमार में कृषि विभाग में सरकारी नौकरी करती है इकोनामिक्स विभाग में पीएचडी के लिए आई म्यांमार की छात्रा हान-वी-सो का कहना है कि जम्मू विश्वविद्यालय पढ़ाई व सुरक्षित वातावरण के लिए बेहतर जगह है। जम्मू में आए हुए अभी कुछ ही दिन हुए है। यह जगह व यहां के लोग अच्छे हैं। हान-वी-सो म्यांमार में कृषि विभाग में सरकारी नौकरी करती है।

वह कहती है कि म्यांमार में किसी समय हालात खराब थे लेकिन अब वहां पर स्थिति सामान्य है। बुद्धिस्ट विभाग में पीएचडी करने के लिए आए म्यांमार के वेनीकाबली विकिट आसरा ने कहा कि भगवान बुद्ध ने शांति व अहिंसा का संदेश दिया था।

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मैंने भारत के जम्मू कश्मीर में जम्मू विश्वविद्यालय में इसलिए दाखिला लिया है ताकि बुद्ध का शांति का संदेश जनजन तक पहुंचे। विदेशी विद्यार्थियों को शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए तैयार मौजूदा वैश्विक परिदृश्य में भगवान बुद्ध के संदेश का महत्व काफी बढ़ गया है। वेनीकाबली दो पीजी कोर्स कर चुके हैं। वह फिलीपीन्स विवि व श्री लंका से पीजी कर चुके हैं। बुद्धिस्ट विभाग के फैकल्टी सदस्य डा. राजेश शर्मा का कहना कि हमारा विभाग विदेशी विद्यार्थियों को शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए तैयार है।

करीब बारह साल पहले भी यहां पर विदेशी विद्यार्थी पढ़ाई कर चुके हैं। हमारी कोशिश विद्यार्थियों को बेहतर रिसर्च करवाने की है। हमारा यहां पर पीजी विभाग भी बेहतर काम कर रहा है। जम्मू विश्वविद्यालय के अंतरराष्ट्रीय मामलों के विभाग के निदेशक प्रो. एसके पंडिता का कहना है कि जम्मू विवि के लिए यह हर्ष की बात है कि विदेशी विद्यार्थी पढ़ने के लिए आए हैं।