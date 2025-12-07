Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    श्रीनगर और अनंतनाग में दो रिहायशी घरों में लगी आग, दोनों घर जलकर राख

    By Rohit Jandiyal Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 03:52 PM (IST)

    कश्मीर में रविवार को दो अलग-अलग आग की घटनाओं में श्रीनगर और अनंतनाग में एक-एक रिहायशी मकान पूरी तरह से जलकर राख हो गए। हालांकि, इन घटनाओं में कोई भी ह ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    श्रीनगर व अनतंनाग में आग की घटनाओं में दो रिहाशयी घर जलकर राख। सांकेतिक तस्वीर

    राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। कश्मीर में रविवार को आगजनी की दो अलग-अलग घटनाओं में दो मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए, जिनमें भारी नुकसान होने की आशंका है। हालांकि, दोनों ही घटनाओं में कोई भी हताहत नहीं हुआ है। पहली घटना श्रीनगर के लाल बाजार स्थित सिख बाग में रविवार सुबह हुई। इस क्षेत्र में भीषण आग लग गई, जिससे एक तीन मंजिला रिहायशी मकान जलकर राख हो गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अधिकारियों के अनुसार राज्य अग्निशमन नियंत्रण कक्ष बटमालू को सुबह 7.19 बजे आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद हजरतबल अग्निशमन केंद्र से एक दमकल गाड़ी तुरंत घटनास्थल पर भेजी गई। आस-पास पानी का कोई स्रोत उपलब्ध न होने के कारण नौशेरा सौरा और रैनावारी स्थित अग्निशमन एवं अग्निशमन विभाग के मुख्यालयों से अतिरिक्त सहायता अभियान में सहायता के लिए भेजी गई।

    अधिकारियों ने बताया कि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, जिससे आग आस-पास की इमारतों तक नहीं फैल पाई। घटना की पुष्टि करते हुए अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं के उप निदेशक डॉ. मीर आकिब हुसैन ने बताया कि डीएफओ मुख्यालय मुजफ्फर हुसैन के नेतृत्व में अग्निशमन कर्मियों ने असाधारण साहस का परिचय दिया और आग को आस-पास के घरों तक पहुंचने से रोकने में कामयाब रहे।

    उन्होंने बताया कि इस घटना में एक तीन मंजिला आवासीय इमारत पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है जबकि आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है और इसकी जांच जारी है। वहीं, एक अन्य घटना में दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के दमहाल गांव में आधी रात को लगी आग में एक रिहायशी घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

    अधिकारियों ने बताया कि आधी रात को दमहाल के एक घर में आग लग गई और जल्द ही पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। दमकल की गाड़ियां, पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और आग बुझाई। हालांकि, तब तक घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था। प्रारंभिक रिपोर्टों से पता चलता है कि आग शार्ट सर्किट के कारण लगी थी। इस बीच पुलिस ने घटना का संज्ञान लिया है।