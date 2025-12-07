श्रीनगर और अनंतनाग में दो रिहायशी घरों में लगी आग, दोनों घर जलकर राख

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। कश्मीर में रविवार को आगजनी की दो अलग-अलग घटनाओं में दो मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए, जिनमें भारी नुकसान होने की आशंका है। हालांकि, दोनों ही घटनाओं में कोई भी हताहत नहीं हुआ है। पहली घटना श्रीनगर के लाल बाजार स्थित सिख बाग में रविवार सुबह हुई। इस क्षेत्र में भीषण आग लग गई, जिससे एक तीन मंजिला रिहायशी मकान जलकर राख हो गया।

अधिकारियों के अनुसार राज्य अग्निशमन नियंत्रण कक्ष बटमालू को सुबह 7.19 बजे आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद हजरतबल अग्निशमन केंद्र से एक दमकल गाड़ी तुरंत घटनास्थल पर भेजी गई। आस-पास पानी का कोई स्रोत उपलब्ध न होने के कारण नौशेरा सौरा और रैनावारी स्थित अग्निशमन एवं अग्निशमन विभाग के मुख्यालयों से अतिरिक्त सहायता अभियान में सहायता के लिए भेजी गई।

अधिकारियों ने बताया कि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, जिससे आग आस-पास की इमारतों तक नहीं फैल पाई। घटना की पुष्टि करते हुए अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं के उप निदेशक डॉ. मीर आकिब हुसैन ने बताया कि डीएफओ मुख्यालय मुजफ्फर हुसैन के नेतृत्व में अग्निशमन कर्मियों ने असाधारण साहस का परिचय दिया और आग को आस-पास के घरों तक पहुंचने से रोकने में कामयाब रहे।

उन्होंने बताया कि इस घटना में एक तीन मंजिला आवासीय इमारत पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है जबकि आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है और इसकी जांच जारी है। वहीं, एक अन्य घटना में दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के दमहाल गांव में आधी रात को लगी आग में एक रिहायशी घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।