Jammu: गांदरबल के गवर्नमेंट कॉलेज में लगी आग, मौके पर पहुंचे दमकलकर्मी बचाव कार्य में जुटे

Fire in Government College जम्मू एवं कश्मीर के गांदरबल में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन में आज आग लग गई। दमकलकर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन में आग लग गई। मौके पर दमकलकर्मी पहुंचे और बचाव कार्य में जुट गए। दमकलकर्मी ने आग पर काबू पाया। अधिक जानकरी की जा रही है।

Edited By: MOHAMMAD AQIB KHAN