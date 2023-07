अमरेश्वर धाम के लिए श्रद्धालुओं का पांचवां जत्था रवाना, बालटाल और पहलगाम के रास्ते निकले श्रद्धालु

Amarnath Yatra 2023 श्री बाबा अमरनाथ यात्रा के लिए 6597 श्रद्धालुओं का पांचवां जत्था जम्मू के यात्री निवास भगवती नगर से आज सुबह मंगलवार को पहलगाम व बालटाल के लिए रवाना हुआ। शाम को जत्था बालटाल व पहलगाम पहुंच गया। बालटाल के रास्ते 2122 और पहलगाम के रास्ते से 4475 श्रद्धालु यात्रा पर गए। यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं को निरंतर उत्साह बढ़ रहा है।

अमरेश्वर धाम के लिए 6597 श्रद्धालुओं का पांचवां जत्था रवाना, बालटाल और पहलगाम के रास्ते निकले श्रद्धालु

जम्मू, राज्य ब्यूरो। श्री बाबा अमरनाथ यात्रा के लिए 6597 श्रद्धालुओं का पांचवां जत्था जम्मू के यात्री निवास भगवती नगर से आज सुबह मंगलवार को पहलगाम व बालटाल के लिए रवाना हुआ। शाम को जत्था बालटाल व पहलगाम पहुंच गया। बालटाल के रास्ते 2122 और पहलगाम के रास्ते से 4475 श्रद्धालु यात्रा पर गए। साधुओं समेत पुरुषस महिलाएं व बच्चे हुए रवाना यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं को निरंतर उत्साह बढ़ रहा है। बालटाल के रास्ते से रवाना हुए श्रद्धालुओं के जत्थे में 1681 पुरुष, 421 महिलाएं, 18 बच्चे, 2 साधु शामिल थे। वहीं पहलगाम रास्ते के लिए रवाना हुए श्रद्धालुओं के जत्थे में 3294 पुरुष, 1008 महिलाएं, 15 बच्चे, 158 साधु शामिल थे। मौसम हुआ मेहरबान भगवती नगर यात्री निवास में आने के अलावा बड़ी संख्या में श्रद्धालु सीधे ही पहलगाम व बालटाल पहुंच कर यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। बाबा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा के लिए पहला जत्था तीस जून को रवाना हुआ था। यात्रा एक जुलाई से शुरू हुई है जो 31 अगस्त को रक्षा बंधन वाले दिन संपन्न होगी। यात्रा शुरु होने से अब तक मौसम मेहरबान बना हुआ है। जिससे यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। साधुओं के जम्मू पहुंचने का सिलसिला जारी बढ़ी संख्या में श्रद्धालु करंट पंजीकरण करवा कर यात्रा पर जा रहे हैं। अब तक भगवती नगर जम्मू से 24162 श्रद्धालु यात्रा के लिए रवाना किए जा चुके हैं। अब तक करीब पचास हजार श्रद्धालु पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके है। देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं व साधुओं के जम्मू पहुंचने का सिलसिला जारी है।

