‘कश्मीर पर भारत का कब्ज़ा गलत...’, FCI महिला कर्मचारी का कथित बयान वायरल, जांच के आदेश जारी
FCI viral video, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (FCI) ने एक महिला कर्मचारी के वायरल वीडियो की जांच के आदेश दिए ...और पढ़ें
HighLights
FCI महिला कर्मचारी के वायरल वीडियो की जांच।
वीडियो में कश्मीर पर आपत्तिजनक बयान का आरोप।
कारण बताओ नोटिस जारी कर सख्त कार्रवाई की तैयारी।
डिजिटल डेस्क, जम्मू. फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (FCI) ने एक महिला कर्मचारी के वायरल वीडियो की जांच के आदेश दिए हैं। इसमें वह कथित तौर पर भारत के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कहती दिख रही है। कॉरपोरेशन ने कहा कि वह उसे कारण बताओ नोटिस जारी करेगा।
वीडियो में FCI की क्वालिटी कंट्रोल अधिकारी मानी जा रही महिला कह रही है, 'कश्मीर पर भारत का कब्ज़ा गलत है, और यह गलत ही रहेगा।'
FCI के जनरल मैनेजर आई के चौधरी ने कहा कि कॉरपोरेशन ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या वीडियो में दिख रही महिला उनकी कर्मचारी है और क्या क्लिप में सुनाई दे रही आवाज़ उसी की है।
पहचान और आवाज की पुष्टि के बाद होगी आगे की कार्रवाई
चौधरी ने कहा, 'उसे कारण बताओ नोटिस जारी करके उसका जवाब मांगा जाएगा, जिसके बाद पूरी जांच की जाएगी। अगर वह मान लेती है कि वीडियो उसी का है, या जांच में यह साबित हो जाता है कि वीडियो में वही महिला थी, तो हम सबसे सख्त कार्रवाई करेंगे।' हालांकि, चौधरी ने यह भी कहा कि जांच पूरी होने से पहले यह नतीजा निकालना जल्दबाजी होगी कि वीडियो या उसमें सुनाई दे रही आवाज उसी कर्मचारी की है।
क्या है वीडियो में
बता दें कि वीडियो में कही गई कथित बातों ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है, खासकर इसलिए क्योंकि आरोपी महिला के केंद्र सरकार की कर्मचारी होने की बात कही जा रही है।
वीडियो में महिला कहती रही है कि सरकारी नौकरी करने का मतलब यह नहीं है कि कोई व्यक्ति मुख्यधारा में शामिल हो गया है। वह आगे कहती है कि अगर हम किसी प्रतिरोध आंदोलन का हिस्सा हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम इंसान नहीं रह जाते। हमारी अपनी ज़रूरतें होती हैं, और उन ज़रूरतों के लिए आपको नौकरी की ज़रूरत हो सकती है। अगर आपको अच्छी नौकरी मिलती है, तो आप उसे कर लेते हैं।"
वीडियो में वह कहती है कि नौकरी मिलने से भारत पर उसका रुख नहीं बदलेगा। कश्मीर पर भारत का कब्ज़ा गलत है, और यह गलत ही रहेगा। महिला कश्मीर में पिछले तीन दशकों में हुई मौतों का भी ज़िक्र करती है और कहती है, 'हम नौकरी के बदले उन्हें खरीद नहीं सकते, नौकरी के लिए उन्हें बेच नहीं सकते।' वीडियो की सच्चाई और उसमें दिख रही महिला की पहचान की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है।
(समाचार एजेंसी पीटीआई के माध्यम से)