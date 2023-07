वैष्णो देवी दर्शन के लिए भवन पहुंचे प्रसिद्ध गायक सुखविंदर सिंह, मां के चरणों में हाजिरी लगा की सफलता की कामना

सुप्रसिद्ध गायक सुखविंदर मां वैष्णो देवी के चरणों में पहुंचे हैं। उन्होंने माता रानी के चरणों में हाजिरी लगा कर अपनी सफलता की कामना की है। गत दिवस उन्होंने मां वैष्णो देवी के दर्शन किए जिसके बाद वह शाम को कटड़ा के लिए रवाना हुए। वह अक्सर मां के दर्शन के लिए दरबार में पहुंचते हैं। गायक सुखविंदर यहां देवी माता की भव्य आरती में शामिल होकर आराधना करते हैं।

वैष्णो देवी दर्शन के लिए भवन पहुंचे प्रसिद्ध गायक सुखविंदर सिंह

कटड़ा, संवाद सहयोगी। देश के सुप्रसिद्ध गायक सुखविंदर सिंह ने अपने साथियों संग मां वैष्णो देवी के चरणों में हाजिरी लगाकर अपनी सफलता की कामना की। गायक सुखविंदर सिंह बीते सोमवार देर शाम आधार शिविर कटड़ा पहुंचे और वहां से कार में सवार होकर भवन के लिए रवाना हुए। सफलता की कामना की मां वैष्णो देवी भवन का पर कुछ देर विश्राम करने के उपरांत रात्रि को मां वैष्णो देवी के चरणों में हाजिरी लगाकर पूजा अर्चना की और अपनी सफलता की कामना की। बीती देर रात कार द्वारा आधार शिविर कटड़ा वापस आकर गायक सुखविंदर सिंह जम्मू के लिए रवाना हो गए। दर्शन के लिए अक्सर आते हैं सुखविंदर सिंह गौरतलब है कि प्रसिद्ध गायक सुखविंदर सिंह अक्सर मां वैष्णो देवी के चरणों में हाजिरी लगाने आते रहते हैं। पवित्र शारदीय नवरात्रि हो या फिर चैत्र नवरात्रि गायक सुखविंदर सिंह मां वैष्णो देवी के भवन पर आयोजित होने वाली दिव्य आरती में शामिल होकर भजनों तथा भेंटों द्वारा मां वैष्णो देवी की आराधना करते हैं और यह सिलसिला लगातार चला रहा है। इस मौके पर सुखविंदर सिंह ने कहा कि हर किसी को अपने कष्ट भूल कर मां के चरणों में आना चाहिए क्योंकि मां वैष्णो देवी सभी के कष्ट हर मनोकामनाएं पूर्ण करती है।

