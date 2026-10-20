'पाकिस्तान के हर दुस्साहस का करारा जवाब', LoC पर गरजे उत्तरी कमान प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, परखी सेना की तैयारी

राज्य ब्यूरो, जम्मू। सेना की उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने सोमवार को उत्तर कश्मीर में एलओसी पर अग्रिम क्षेत्रों का दौरा कर वहां तैनात सेना की टुकड़ियों की आप्रेशनल तैयारियों और युद्धक क्षमताओं का जायजा लिया।

रणनीतिक रूप से संवेदनशील इस क्षेत्र में दौरे के दौरान उन्होंने सैनिकों की तैयारियों की समीक्षा की और बदलती परिस्थितियों में हर चुनौती का प्रभावी ढंग से सामना करने की क्षमता बनाए रखने पर जोर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने आगामी सर्दियों के मद्देनजर सेना की तैयारियों का आकलन करते हुए एलओसी पर घुसपैठ और पाकिस्तानी सेना के किसी भी दुस्साहस से निपटने की शीतकालीन रणनीति पर भी संबधित अधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों और प्रतिकूल मौसम के बीच सैन्य अभियानों को प्रभावी बनाए रखने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया।