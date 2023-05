जम्मू, जागरण डिजिटल डेस्क। जम्मू कश्मीर में राजौरी व बारामुला में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। जम्मू-कश्मीर के राजौरी में शुक्रवार को हुए आतंकी हमले के बाद सेना ने घेराबंदी तेज कर दी। शनिवार को सेना ने राजौरी में एक आतंकवादी को मार दिया है जबकि एक अन्य घायल बताया जा रहा है। वहीं, बारामुला के करहामा कुंजर इलाके में सुरक्षाबल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। इस मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर हो गया है। इस आतंकी के तार लश्कर से जुड़े हैं।

राजौरी में मुठभेड़ में एक आतंकी मरा, एक घायल

राजौरी में सेना के जवानों ने एक आतंकी मार गिराने में सफलता हासिल की है जबकि एक अन्य आतंकी घायल हो गया है। अभी भी राजौरी के कंडी जंगल में मुठभेड़ चल रही है। आतंकी के पास से 1एक एके 56 रायफल, चार मैग्जीन, कुछ कारतूस, एक 9 एमएम की पिस्टल, 3 ग्रेनेड और विस्फोट सामग्री मिली है।

#RajouriEncounter update | In the ensuing gunbattle, 1 terrorist has been neutralised & 1 more is likely to be injured. Recoveries made so far include 1 AK56, 4 Mags of AK, 56 rounds of AK, 1x9mm Pistol with Mag, 3 grenades & 1 ammunition pouch. The identity of the neutralised… pic.twitter.com/A7wA059lcW May 6, 2023

बारामुला में एक आतंकी ढेर

बारामुला के करहामा कुंजर इलाके में सुरक्षाबल आतंकियों के खात्मे में लगे हैं। इस ऑपरेशन में अब तक एक आतंकी को मार दिया गया है। इस आतंकी के तार लश्कर से जुड़े हैं। आतंकी का नाम आबिद वानी है। वह दक्षिण कश्मीर में जिला कुलगाम के बाबपोरा का निवासी था।

#BaramullaEncounterUpdate: Killed terrorist has been identified as Abid Wani, a resident of Yarhol Babapora Kulgam, linked with proscribed terror outfit LeT. Incriminating materials, 1 AK 47 rifle recovered: Kashmir Zone Police May 6, 2023

राजौरी पहुंचे रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख

राजौरी में स्थिति का जायजा लेने के लिए अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राजौरी पहुंच गए हैं। शनिवार को घाटी में जारी मुठभेड़ का जायजा लेने के लिए वह राजौरी पहुंचे हैं। उनके साथ सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे भी हैं। घाटी में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर स्थिति गंभीर बनी हुई है। सेना के अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक।

#WATCH | Defence Minister Rajnath Singh reaches Rajouri 5 soldiers lost their lives in an explosion during an encounter with terrorists in Rajouri yesterday. pic.twitter.com/JEU1xhx36p— ANI (@ANI) May 6, 2023

बलिदानियों को दी श्रद्धांजलि

जम्मू-कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने शुक्रवार को राजौरी जिले में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान विस्फोट में शहीद हुए पांच जवानों को श्रद्धांजलि दी।

#WATCH | Jammu and Kashmir LG Manoj Sinha pays tribute to five Army personnel who lost their lives in an explosion during an encounter with terrorists in Rajouri district yesterday pic.twitter.com/L6kOiA3zGK— ANI (@ANI) May 6, 2023

उपेंद्र द्विवेदी ग्राउंड जीरो पर मौजूद

उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी पहले से ही ग्राउंड जीरो पर हैं। राजौरी में जारी मुठभेड़ की पल-पल की अपडेट उन्हें दी जा रही है।