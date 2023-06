Kupwara Encounter: कुपवाड़ा में सुरक्षाबलों ने 5 आतंकियों को मार गिराया, एलओसी पर घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम

श्रीनगर, राज्य ब्यूरो। श्रीनगर, राज्य ब्यूरो। सेना ने शुक्रवार की तड़के उत्तरी कश्मीर में एलओसी पर घुसपैठ के एक बड़े प्रयास को नाकाम बनाते हुए पांच विदेशी आतंकियों को मार गिराया है। मारे गए आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार व अन्य साजो-सामान भी मिला है।

इस घटना के बाद से पूरे एलओसी पर चौकसी बढ़ा दी गई है। सेना ने सभी फील्ड कमांडरों को दुश्मन के किसी भी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कहा है। बीते तीन दिनों में उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में यह घुसपैठ का दूसरा प्रयास है।

