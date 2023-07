Kargil: बम निरोधक दस्ते ने 11 विस्फोटक किए निष्क्रिय, लद्दाख में सेना की यूनिट ने चलाया अभियान

Ladakh कारगिल में सेना के बम निरोधक दस्ते ने ग्यारह गैर-विस्फोटित गोले निष्क्रिय कर दिए। अधिकारियों के मुताबिक ऑपरेशंस डिवीजन के सैपर्स ऑफ फॉरएवर के नेतृत्व वाली यूनिट ने कुर्बाथांग क्षेत्र में स्वच्छता अभियान के दौरान आयुध का पता लगाया था। इससे पहले भी बारूदी सुरंग विस्फोट में 13 वर्षीय लड़के की मौत के बाद नए एस्ट्रो टर्फ ग्राउंड के पास पाए गए सात विस्फोटकों को नष्ट कर दिया था।

Kargil: बम निरोधक दस्ते ने 11 विस्फोटक किए निष्क्रिय : जागरण

कारगिल / जम्मू, एजेंसी: लद्दाख के कारगिल के एक गांव में सेना के बम निरोधक दस्ते ने ग्यारह गैर-विस्फोटित गोले निष्क्रिय कर दिए। अधिकारियों के मुताबिक ऑपरेशंस डिवीजन के सैपर्स ऑफ फॉरएवर के नेतृत्व वाली यूनिट ने कुर्बाथांग क्षेत्र में स्वच्छता अभियान के दौरान आयुध का पता लगाया था। यह अभियान कारगिल के तहसीलदार और पश्कुम के सरपंच के साथ निकट समन्वय में चलाया गया और बम निरोधक दस्ते द्वारा बिना विस्फोट वाले आयुध को सुरक्षित रूप से निष्क्रिय कर दिया गया। इससे पहले अप्रैल में सैपर्स ऑफ फॉरएवर इन ऑपरेशंस डिवीजन ने एक बारूदी सुरंग विस्फोट में 13 वर्षीय लड़के की मौत के बाद नए एस्ट्रो टर्फ ग्राउंड के पास पाए गए सात विस्फोटकों को नष्ट कर दिया था। इसी घटना में दो और लड़के घायल हुए थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) बी डी मिश्रा ने लोगों को आश्वासन दिया था कि कारगिल के गांवों से कूड़े के गोले, जो उनके जीवन के लिए खतरा हैं, धीरे-धीरे हटा दिए जाएंगे। मिश्रा की टिप्पणी जनता द्वारा कुर्बाथांग और अन्य क्षेत्रों में सेना की फायरिंग रेंज और 1999 के कारगिल युद्ध से बड़ी संख्या में गैर-विस्फोटित गोले की उपस्थिति की निंदा करने के बाद आई थी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कारगिल अस्पताल में विस्फोट में घायल हुए दो लड़कों लेने के दौरान संवाददाताओं से कहा था। पूरे क्षेत्र को साफ कर दिया जाएगा। ब्लाइंड्स और अन्य खतरनाक आयुधों की तलाश के लिए तुरंत एक ऑपरेशन शुरू किया जाएगा, जिसे समयबद्ध तरीके से साफ किया जाएगा।

Edited By: MOHAMMAD AQIB KHAN