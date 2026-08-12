हर हाथ में तिरंगा, हर दिल में हिंदुस्तान! जम्मू ईस्ट में निकलीं भव्य रैलियां, सड़कों पर गूंजे भारत माता के जयकारे

जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू ईस्ट विधानसभा क्षेत्र में मंगलवार को देशभक्ति के रंग में रंगी विशाल तिरंगा रैलियां निकाली गईं। क्षेत्रीय विधायक युद्धवीर सेठी ने विभिन्न रैलियों का नेतृत्व करते हुए लोगों से राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रीय एकता और तिरंगे के प्रति सम्मान की भावना को मजबूत करने का आह्वान किया।

भाजपा के जम्मू ईस्ट, अंबफला और बजालता मंडलों की ओर से आयोजित इन रैलियों में भाजपा कार्यकर्ताओं, स्थानीय लोगों, युवाओं और समर्थकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।हाथों में तिरंगा लिए कार्यकर्ताओं ने देशभक्ति के नारे लगाए जिससे शहर का माहौल राष्ट्रप्रेम से ओतप्रोत हो गया।

तिरंगा रैली का शुभारंभ चौक चबूतरा से हुआ जम्मू ईस्ट मंडल की तिरंगा रैली का शुभारंभ प्राचीन श्री भैरव मंदिर के पुजारी महंत पंडित रुमिल शर्मा ने चौक चबूतरा से किया। रैली भारत माता चौक तक पहुंची। इसका आयोजन जम्मू ईस्ट मंडल अध्यक्ष आदर्श जठियार के नेतृत्व में किया गया।

इस अवसर पर युद्धवीर सेठी ने कहा कि तिरंगा केवल राष्ट्रीय ध्वज नहीं, बल्कि देश की एकता, संप्रभुता और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि तिरंगा हमारा गौरव, हमारी पहचान और हमारी भावना है। जब हर हाथ में तिरंगा और हर दिल में हिंदुस्तान होता है, तो राष्ट्रीय एकता का संदेश और मजबूत होता है।

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रैली में भाजपा जम्मू-कश्मीर की उपाध्यक्ष एवं पूर्व राज्यमंत्री प्रिया सेठी, जम्मू जिला प्रभारी बृजेश्वर राणा, भाजपा जम्मू जिला अध्यक्ष राजेश गुप्ता, पूर्व कारपोरेटर डा. अक्षय शर्मा, अंबफला मंडल प्रभारी रमन शर्मा, बजालता मंडल प्रभारी कुलदीप भंडारी और अजय शर्मा सहित अन्य नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।