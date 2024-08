Earthquake in Jammu Kashmir: जम्मू कश्मीर में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 4.8 रही तीव्रता

एजेंसी, जम्मू। जम्मू कश्मीर में मंगलवार की सुबह भूकंप के दो झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक बारामूला में रिक्टर पैमाने पर 4.8 तीव्रता मापी गई। भूकंप के झटके से लोगों में दहशत है वो अपने घरों से बाहर निकल आए। वहीं पुंछ से भी धरती कांपने की खबर है। फिलहाल इससे किसी के नुकसान की जानकारी सामने नहीं आई है।

An earthquake of magnitude 4.9 on the Richter Scale struck Baramulla, Jammu and Kashmir: National Center for Seismology pic.twitter.com/6fzxw9jOus