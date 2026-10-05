सीने के दर्द को गैस या थकान समझकर न टालें, हार्ट अटैक के हो सकते हैं संकेत; जम्मू के डॉक्टर ने बताए बचाव के उपाय

राज्य ब्यूरो, जम्मू। हृदय रोग अब केवल अधिक उम्र के लोगों तक सीमित नहीं रह गया है। युवा वर्ग, कामकाजी पेशेवरों और देखने में स्वस्थ लोगों में भी हृदय संबंधी जोखिम तेजी से बढ़ रहा है। कई मामलों में कम उम्र में ही हार्ट अटैक जैसी गंभीर स्थिति सामने आ रही है। ऐसे में हृदय रोग के जोखिम की समय रहते पहचान और बचाव बेहद जरूरी है। यह बात जीएमसीएच जम्मू के कार्डियोलाजी विभागाध्यक्ष डॉ. सुशील कुमार शर्मा ने कही।

डॉ. सुशील ने गुरुद्वारा सिंह सभा, माडल टाउन, गंग्याल, जम्मू में आयोजित एक दिवसीय शिविर कहा कि बदलती जीवनशैली ने हृदय रोग के जोखिम को बढ़ाने वाली कई परिस्थितियों को जन्म दिया है। लंबे समय तक बैठे रहना, शारीरिक गतिविधि की कमी, डिजिटल उपकरणों पर अत्यधिक निर्भरता, अस्वास्थ्यकर खान-पान, तंबाकू का सेवन, मोटापा, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्राल, नींद में गड़बड़ी और लगातार मानसिक तनाव आज आम जीवन का हिस्सा बनते जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि कई लोग इन साइलेंट जोखिम कारणों से अनजान रहते हैं और समस्या गंभीर होने के बाद ही चिकित्सकीय सहायता लेते हैं। इन लक्षणों को तनाव या थकान समझकर न टालें डॉक्टर ने नियमित व्यायाम, संतुलित एवं पौष्टिक आहार, पर्याप्त नींद, तंबाकू से दूरी और तनाव प्रबंधन को हृदय स्वास्थ्य बनाए रखने के महत्वपूर्ण उपाय बताया। उन्होंने कहा कि उम्र को हृदय रोग से सुरक्षा की गारंटी नहीं माना जाना चाहिए।

उन्होंने लोगों को चेताया कि सीने में दर्द या दबाव, बिना कारण सांस फूलना, असामान्य थकान, दिल की धड़कन तेज या अनियमित होना, ठंडा पसीना, मितली तथा दर्द का हाथ, पीठ, गर्दन या जबड़े तक फैलना जैसे लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।