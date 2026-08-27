तलवार गई, बेल्ट गायब, बाज भी लापता! जम्मू में डोगरा वीर मियां डिडो की प्रतिमा से छेड़छाड़, पहले भी हुई थी तोड़फोड़

जागरण संवाददाता, जम्मू: शहर के अंबफला क्षेत्र स्थित डोगरा वीर योद्धा मियां डिडो की प्रतिमा से तलवार, बेल्ट और प्रतिमा पर बना बाज गायब होने का मामला सामने आया है। इस घटना ने ऐतिहासिक धरोहरों की सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

स्थानीय लोगों के अनुसार प्रतिमा के हाथ में लगी तलवार, कमर पर लगी बेल्ट तथा कंधे पर बना बाज अब दिखाई नहीं दे रहा है। प्रतिमा की मौजूदा स्थिति को देखकर लोगों में नाराजगी है। उनका कहना है कि जम्मू के इतिहास और डोगरा पहचान के महत्वपूर्ण प्रतीक मियां डिडो की प्रतिमा के साथ इस तरह की छेड़छाड़ बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।

प्रतिमा के आसपास स्थित पार्क की हालत भी बदहाल नजर आ रही है। पार्क में जगह-जगह गंदगी फैली हुई है, बीयर की खाली बोतलें पड़ी हैं तथा फव्वारे और लाइटें भी बंद पड़ी हैं। पार्क की बदहाली पर लोगों में नाराजगी स्थानीय लोगों का कहना है कि पार्क के रखरखाव की ओर भी संबंधित विभाग का ध्यान नहीं है। गौरतलब है कि मियां डिडो की प्रतिमा के साथ पहले भी छेड़छाड़ की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। वर्ष 2017 में भी अंबफला क्षेत्र में प्रतिमा के साथ तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। उस समय प्रशासन ने सीसीटीवी कैमरे लगाने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने का आश्वासन दिया था।