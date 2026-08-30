डोडा मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल का वीआरएस आवेदन, जम्मू-कश्मीर में प्रिंसिपल नियुक्ति बनी चुनौती

राज्य ब्यूरो, जम्मू। जम्मू संभाग के डोडा मेडिकल कालेज के प्रिंसिपल ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरआर) के लिए अावेदन किया है। छह वर्ष में वह इस कालेज के लिए तीसरे प्रिंसिपल हैं जो कि समय से पहले ही प्रिंसिपल का पद छोड़ना चाहते हैं। अन्य दूरदराज के मेडिकल कालेजों में भी ऐसी ही स्थिति है।सरकार वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति तो कर रही है लेकिन उन्हें कोई भी रूचि नहीं है।

जीएमसी डोडा में पहला सत्र 2020 में शुरू हुआ था। पहले प्रिंसिपल डा. तारिक आजाद डोडा के ही रहने वाले थे और उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया।इसके बाद डा. नूर अली ने कुछ महीनों के लिए पदभार संभाला। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इसके बाद जीएमसी जम्मू से प्रीवेंटिव सोशल मेडिसिन के एचओडी डॉ. दिनेश कुमार को अतिरिक्त प्रभार सौंपा। लेकिन वे समय से पहले ही सेवानिवृत्ति लेेकर चले गए। डॉ. पूजा विमेश को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया इसके बाद सुपर स्पेशयलिटी अस्पताल में एनेस्थीसिया विभाग की एचओडी डॉ. पूजा विमेश को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। लेकिन उन्होंने भी कुछ समय बाद स्वास्थ्य कारणों का हवाला दे पद छोड़ दिया।

डॉ. राकेश बनाल इसके बाद प्रिंसिपल बने और उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। अब श्री महाराजा गुलाब सिंह अस्पताल में त्वचा रोग विभाग के एचओडी डा. देवराज डोगरा को डोडा जीएमसी के प्रिंसिपल का अतिरिक्त प्रभार दिया है लेकिन उन्होंने भी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरआर) के लिए आवेदन कर दिया है।

जीएमसी कठुआ और राजौरी में भी इसी प्रकार की स्थिति रही। कुछ प्रिंसिपलों ने अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले ही अपना तबादला करवा लिया। सभी वरिष्ठ प्रोफेसर जीएमसी जम्मू का ही प्रिंसिपल बनना चाहते हैं। आगे की राह भी आसान नहीं स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए आगे की राह भी आसान नहीं है। अगर वे डोडा मेडिकल कालेज के प्रिंसिपल का स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के आवेदन को स्वीकार कर लेते हैं तो इसके बाद के वरिष्ठ प्रोफेसर भी डोडा जीएमसी में प्रिंसिपल बनने में रूचि नहीं दिखा रहे हैं। एक वरिष्ठ प्रोफेसर ने बताया कि अगर उन्हें सरकार जबरदस्ती प्रिंसिपल नियुक्त करती हैं तो दनके पास स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्ति लेने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है।

सरकार की कोई स्पष्ट नीति नहीं जीएमसी जम्मू के कई वरिष्ठ प्रोफेसर यह मानते हैं कि प्रिंसिपल नियुक्त करने में कोई भी स्पष्ट नीति नहीं है। यह जरूर नहीं है कि सबसे वरिष्ठ प्रोफेसर बेहतर प्रिंसिपल भी साबित हो। कुछ प्रोफेसर जो प्रिंसिपल बनने में रूचि दिखाते हैं, उन्हें सरकार नियुक्त नहीं करती है।