दिल्ली में आतंकी हमले के बाद LoC पार सहमे लोग, भारत के हमले का सता रहा डर, पाकिस्तान भी आया खौफ में
दिल्ली में आतंकी हमले के बाद नियंत्रण रेखा के पार रहने वाले लोग डर के साये में जी रहे हैं। उन्हें भारत की ओर से जवाबी कार्रवाई का डर है, जिसके चलते पाकिस्तान में भी दहशत का माहौल बना हुआ है। सीमा पर तनाव व्याप्त है और लोग अनहोनी की आशंका से चिंतित हैं।
गगन कोहली, राजौरी। राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास धमाके के बाद भले ही नियंत्रण रेखा शांत है और मंगलवार को कोई बड़ी हलचल नहीं दिखाई दी। वहीं, नियंत्रण रेखा के उस पार भारत की किसी भी संभावित कार्रवाई के डर से लोग सहमे हुए हैं। फिलहाल पाकिस्तानी सेना भी सतर्कता बरतती दिखी।
इसी वजह से कुछ अधिकारियों के नियंत्रण रेखा के पास के दौरे रद कर दिए गए। सूत्रों के अनुसार आम लोगों में भी भारत की संभावित कार्रवाई का डर बना दिखा और एलओसी के साथ लगते क्षेत्रों में दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद रखी। अधिकतर लोग अपने घरों में ही रहे।
स्कूलों में कम दिखे बच्चे
पाकिस्तानी सेना के अधिकारी व पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई के अधिकारी लगातार पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय रावलपिंडी में बैठकों में व्यस्त दिखे। सोमवार रात को दिल्ली में विस्फोट के बाद मंगलवार को स्कूलों में बच्चे कम पहुंचे।
यहां बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था। उसके बाद पाकिस्तानी सेना की उकसावे वाली कार्रवाई पर उसके कई एसरबेस को निशाना बनाकर खासा नुकसान पहुंचाया गया था।
खौफ में आया पाकिस्तान
पहलगाम के बाद भारत ने अपनी नीति में साफ किया था कि आतंकी हमले को भारत पर हमला माना जाएगा। पाकिस्तानी के एलओसी से सटे क्षेत्रों में इस बात का डर हे कि अगर इस हमले में भी पाकिस्तान की साजिश सामने आती है तो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार फिर से कार्रवाई से नहीं चूकेगी। इससे खौफ खाए पाकिस्तान ने सीमा से सटे कुछ क्षेत्रों में हवाई मार्ग भी बंद कर रखा है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।