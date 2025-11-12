दिल्ली में आतंकी हमले के बाद LoC पार सहमे लोग, भारत के हमले का सता रहा डर, पाकिस्तान भी आया खौफ में

गगन कोहली, राजौरी। राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास धमाके के बाद भले ही नियंत्रण रेखा शांत है और मंगलवार को कोई बड़ी हलचल नहीं दिखाई दी। वहीं, नियंत्रण रेखा के उस पार भारत की किसी भी संभावित कार्रवाई के डर से लोग सहमे हुए हैं। फिलहाल पाकिस्तानी सेना भी सतर्कता बरतती दिखी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसी वजह से कुछ अधिकारियों के नियंत्रण रेखा के पास के दौरे रद कर दिए गए। सूत्रों के अनुसार आम लोगों में भी भारत की संभावित कार्रवाई का डर बना दिखा और एलओसी के साथ लगते क्षेत्रों में दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद रखी। अधिकतर लोग अपने घरों में ही रहे।

स्कूलों में कम दिखे बच्चे पाकिस्तानी सेना के अधिकारी व पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई के अधिकारी लगातार पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय रावलपिंडी में बैठकों में व्यस्त दिखे। सोमवार रात को दिल्ली में विस्फोट के बाद मंगलवार को स्कूलों में बच्चे कम पहुंचे।

यहां बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था। उसके बाद पाकिस्तानी सेना की उकसावे वाली कार्रवाई पर उसके कई एसरबेस को निशाना बनाकर खासा नुकसान पहुंचाया गया था।