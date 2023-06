Anantnag: टारगेट किलिंग में मारे गए दीपक की पत्नी को सरकार ने दी नौकरी, 29 मई को आतंकियों ने कर दी थी हत्या

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार को दीपक कुमार उर्फ दीपू की पत्नी साक्षी देवी को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र सौंपा। दीपक को 29 मई की रात को जैश-ए-मोहम्मद के छद्म संगठन कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स (केएफएफ) के आतंकियों ने अनंतनाग में गोली मारी थी। उसकी हत्या पाकिस्तान में बैठे जैश व केएफएफ के हैंडलर खालिद कामरान के इशारे पर हुई थी।

टारगेट किलिंग में मारे गए दीपक की पत्नी को सरकार ने दी नौकरी

जम्मू, राज्य ब्यूरो: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार को दीपक कुमार उर्फ दीपू की पत्नी साक्षी देवी को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र सौंपा। दीपक को 29 मई की रात को जैश-ए-मोहम्मद के छद्म संगठन कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स (केएफएफ) के आतंकियों ने अनंतनाग में गोली मारी थी। उसकी हत्या पाकिस्तान में बैठे जैश व केएफएफ के हैंडलर खालिद कामरान के इशारे पर हुई थी। पांच आतंकियों को गिरफ्तार कर चुकी पुलिस इस टारगेट किलिंग का मकसद कश्मीर में पर्यटन सीजन को नुकसान पहुंचाने और कश्मीर में रहने वाले अल्पसंख्यकों में भय का माहौल पैदा करना था। पुलिस इस हत्या में लिप्त पांच आतंकियों को गिरफ्तार कर चुकी है। ऊधमपुर के बिलासपुर गांव का रहने वाला दीपक एक मेले का कर्मचारी था। वह अपने घर का एकमात्र कमाने वाला था। उसका भाई दिव्यांग हैं, माता-पिता बीमार और लाचार हैं। उसका परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करता है। पत्नी को मासिक पेंशन देने का एलान दीपक की हत्या के चार दिन बाद ही उसकी पत्नी ने बेटे को जन्म दिया है। उसके घर की दयनीय हालत देखकर उपराज्यपाल ने उसके परिवार को पांच लाख रुपये की अनुग्रह राशि और उसकी पत्नी साक्षी को पांच हजार रुपये मासिक पेंशन देने का एलान किया था। इसके साथ ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वह उसे अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी प्रदान करने की औपचारिकताओं को जल्द पूरा करें। बुधवार सुबह राजभवन में उपराज्यपाल ने दिवंगत दीपक कुमार उर्फ दीपू के स्वजन से भेंट की। उन्होंने उसकी पत्नी साक्षी देवी को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र भेंट किया। उन्होंने दिवंगत के स्वजन को भविष्य में भी हर संभव मदद का यकीन दिलाया। उन्होंने कहा कि हम किसी का जीवन वापस नहीं ला सकते, लेकिन यह प्रयास कर सकते हैं कि आतंकियों के हाथों जो बलिदान हुआ है, उसके परिजन एक सम्मानजनक जिंदगी जीयें। इसके लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है।

