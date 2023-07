कैप्टन अंशुमन सिंह अमर रहे के नारे के बीच सेना के बलिदानी अधिकारी का पार्थिव शरीर शुक्रवार को लेह से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर भेजा गया। लेह में सेना की 14 कोर के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल रशिम बाली व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने बलिदानी अंशुमन को सलामी दी। सेना के जवानों की टुकड़ी ने भी शस्त्रे उलटे कर श्रद्धांजलि दी।

Captain Anshuman Singh: सैन्य सम्मान पूर्वक घर भेजा बलिदानी कैप्टन अंशुमन का पार्थिव शरीर

