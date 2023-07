Jammu: नदी में आई अचानक बाढ़ में बहे दोनों जवानों का मिला शव, पुंछ में गश्त पर निकले थे सैनिक

जम्मू के पुंछ जिले में बारिश के कारण बाढ़ आ गई थी। वहीं अचानक आई बाढ़ में भारतीय सेना के दो सैनिक बह गए थे। जिसके बाद सेना ने उन्हें ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया। अब दोनों जवानों के शव बरामद कर लिए गए हैं। कुलदीप सिंह और एल/एनके तेलू राम नाम के जवान पानी में बह गए थे।

नदी में आई अचानक बाढ़ में बहे दोनों जवानों का मिला शव

जम्मू, एजेंसी। जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में भारी बारिश के कारण बाढ़ आ गई थी। वहीं, अचानक आई बाढ़ में भारतीय सेना के दो सैनिक बह गए थे। जिसके बाद सेना ने उन्हें ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया था। वहीं, अब दोनों जवानों के शव बरामद कर लिए गए हैं। डोगरा नाला पार कर रहे थे जवान कुलदीप सिंह और एल/एनके तेलू राम नाम के जवान पानी में बह गए थे। अधिकारियों के मुताबिक दोनों सैनिक सुरनकोट इलाके के पोशाना में डोगरा नाला पार कर रहे थे, तभी भारी बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ में वे बह गए। तेज धारा में बह गए जवानों का पता लगाने के लिए सेना, पुलिस और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) की साझा कोशिशें की थी। पोशाना इलाके से बरामद हुआ दूसरे जवान का शव नायब सूबेदार कुलदीप सिंह का शव शनिवार रात नदी से निकाला गया, जबकि दूसरे सैनिक का शव रविवार को बरामद किया गया। सुरनकोट के पोशाना इलाके में सेना के जवान का दूसरा शव बरामद हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि मृतकों में से एक का शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है। वहीं, भारतीय सेना ने इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है। सेना ने जवान के बलिदान को किया सलाम उन्होंने कहा कि जीओसी व्हाइट नाइट और सभी रैंक नायब सूबेदार कुलदीप सिंह के सर्वोच्च बलिदान को सलाम करते हैं, जो पुंछ के कठिन इलाके में एरिया डोमिनेशन गश्त के दौरान एक नदी पार करते समय अचानक आई बाढ़ में बह गए थे। भारतीय सेना शोक संतप्त परिवार के साथ एकजुटता से खड़ी है।

