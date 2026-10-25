श्रीनगर में छत्तीसगढ़ निवासी CRPF कर्मी ने की आत्महत्या, पुलिस जांच में जुटी

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर के बाहरी क्षेत्र एचएमटी जैनकोट में शनिवार को सीआरपीएफ के एक जवान ने कथित तौर पर अपनी सर्विस राइफल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली।

संबधित अधिकारियों ने बताया कि एचएमटी जैनकोट में स्थित सीआरपीएफ की 44वीं वाहिनी के शिविर में शनिवार की सुबह एक जवान ने कथित तौर पर खुद को गोली मार ली। गोली की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे अन्य जवानों ने उसे खून से लथपथ हालत में पड़ा देखा।