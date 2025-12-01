गोल गुजराल में वारदात को अंजाम देने आए शातिर अपराधी गिरफ्तार, पुलिस ने देसी कट्टा-टोका किया बरामद
गोल गुजराल में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कुछ शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये अपराधी किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस ने इनके पास से एक देसी कट्टा और टोका भी बरामद किया है।
जागरण संवाददाता, जम्मू। पौणीचक्क पुलिस ने गोल गुजराल इलाके में एक वारदात को अंजाम देने आए शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है। आरोपित से पुलिस ने एक देसी कट्टे, जीवित राउंड के अलावा तेजधार हथियार टोके को बरामद किया है।
पकड़े गए जसकिरत सिंह उर्फ सनम निवासी कैंप गोल गुजराल के विरुद्ध दोमाना पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। चौकी प्रभारी पौणीचक्क अमरीक सिंह ने बताया कि जसकिरत सिंह इलाके हथियारों के साथ लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए आया था। उस पर सतवारी पुलिस थाने में पहले भी पिस्तौल रखने का मामला दर्ज है। इसके अलावा उसकी आपराधिक रिकार्ड का पता लगाया जा रहा है।
बीते शनिवार देर रात को पौणीचक्क पुलिस को सूचना मिली कि इलाके में कुछ लोग घातक हथियार लेकर बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। इस सूचना पर चौकी प्रभारी पौणीचक्क की देखरेख में पुलिस टीम ने भगवती नगर, पौणीचक्क इलाके में नाका लगाया।
पुलिस कर्मियों की नजर इस दौरान एक युवक पर पड़ी। जो वहां संदिग्ध परिस्थितियों में घूम रहा था। जब पुलिस कर्मियों ने वहां पैदल घूम रहे संदिग्ध युवक को जांच के लिए रोका तो वह आनन फानन में वहां से भागने लगा। पुलिस कर्मियों ने तुरंत उसका पीछा करना शुरू कर दिया। कुछ दूरी पर जाने के बाद उसे रोक लिया गया।
जब पुलिस कर्मियों ने उसकी तलाशी ली तो उसके पास से एक देसी कट्टा और टोका बरामद हुआ। उसे पूछताछ के लिए तुरंत चौकी में ले जाया गया। पुलिस के अनुसार आरोपित जसकिरत सिंह ने बताया कि वह रात के लोगों को लूटने की मंशा से हथियार लेकर घूम रहा था।
वह किसी वारदात को अंजाम दे पाता इससे पूर्व ही पुलिस ने उसे दबोच लिया। जसकिरत की गिरफ्तार को पुलिस अपनी बड़ी कामयाबी मान रहीं है।
