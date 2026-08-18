पंखे से लटका मिला विवाहिता का शव, जम्मू में 29 साल की भावना की संदिग्ध मौत; मायके वालों ने हत्या का आरोप लगाया

जागरण संवाददाता, विजयपुर। जम्मू के विजयपुर थाना अंतर्गत गांव गुड़ा-सलाथिया में एक विवाहिता का शव घर में पंखे के साथ संदिग्ध परिस्थितियों में लटकता पाया गया। मृतका की पहचान भावना देवी पुत्री सुखदेव सिंह उम्र 29 वर्ष निवासी बजालता तूतां खुई के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार भावना देवी पुत्री सुखदेव सिंह की गुड़ा-सलाथिया अंदराड़ मंडी पंचायत मोहल्ला निवासी साहूल सलाथिया पुत्र दयाल सिंह के साथ आठ वर्ष पूर्व हुई थी।

भावना दो बेटों की मां थी और अपनी विवाहित जिंदगी व घर-गृहस्थी को अच्छी तरह निभा रही थी, लेकिन मंगलवार सुबह उसके अपने कमरे में लगे पंखे से शव लटकता पाए जाने से हर तरफ सनसनी फैल गई। मामले की जानकारी विजयपुर थाना पुलिस को मिलते ही थाना प्रभारी परवेज अहमद अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे।

मौत की वजह जानने में जुटी पुलिस पुलिस ने मृतका के शव को फंदे से उतारा और पोस्टमार्टम के लिए विजयपुर इमरजेंसी अस्पताल पहुंचाया। साथ ही पुलिस ने मृतका के मौत के कारणों का पता लगाने के लिए एफएसएल टीम व क्राइम कैमरा टीम को भी मौके पर बुलाया। एफएसएल टीम ने बारीकी से विवाहिता के बेडरूम की जांच की और कई अहम सबूत एकत्रित किए, जिनको जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा। वहीं विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत की खबर उसके मातृपक्ष के मिलते ही वो भी विजयपुर इमरजेंसी अस्पताल पहुंच गए।

संदिग्ध मौत को हत्या करार मृतका के मातृपक्ष के सदस्यों ने भावना की संदिग्ध मौत को हत्या करार दिया और सारा जिम्मा ससुराल पक्ष लगाया। मृतका के मातृपक्ष सदस्यों ने जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन से इस संदिग्ध मौत के मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग की। साथ ही अगर इसमें ससुराल पक्ष के लोग दोषी पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की गुहार लगाई।

व को गुड़ा रूट पर रखकर प्रदर्शन गुस्साए मातृपक्ष के लोगों ने मृतका के शव का पोस्टमार्टम किए जाने के बाद शव को गुड़ा रूट पर रखकर अपना रोष प्रदर्शन भी किया। वहीं मौके पर मौजूद पुलिस टीम व थाना प्रभारी के हस्तक्षेप से मामला तूल पकड़ने से सुरक्षित रहा। बाद में मृतका के पार्थिव शरीर को पुलिस निगरानी के बीच ससुराल गुड़ा-सलाथिया पहुंचाया गया, जहां से अंतिम शवयात्रा निकाले जाने के बाद मृतका का स्थानीय देविका घाट पर बाद दोपहर को अंतिम संस्कार कर दिया गया।