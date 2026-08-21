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किश्तवाड़ में 14 साल की छात्रा की मौत से सनसनी, गर्भपात के लिए ले जाते समय बिगड़ी तबीयत, स्कूल टीचर गिरफ्तार

By Balbir SinghEdited By: Dallu Slathia
Updated: Fri, 21 Aug 2026 11:49 AM (IST)

किश्तवाड़ में 14 साल की स्कूली छात्रा की गर्भपात के लिए रेफर करते समय मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर एक स्कूल शिक्षक को गिरफ्तार किया है। घटना से इलाके में विरोध प्रदर्शन और बंद का आह्वान किया गया है।

नाबालिग 5वीं कक्षा की छात्रा थी। (फाइल फोटो)

नाबालिग 5वीं कक्षा की छात्रा थी। (फाइल फोटो)

HighLights

  1. किश्तवाड़ में 14 वर्षीय छात्रा की गर्भपात के दौरान हुई मौत।

  2. स्कूल शिक्षक पर नाबालिग को गर्भवती करने का आरोप।

  3. आरोपी शिक्षक गिरफ्तार, इलाके में विरोध प्रदर्शन और बंद।

डिजिटल डेस्क, किश्तवाड़: किश्तवाड़ से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां 14 साल की स्कूली छात्रा की मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि छात्रा को प्रेग्नेंसी खत्म करने (अबॉर्शन) के लिए डोडा से जम्मू रेफर करते समय उसकी हालत बिगड़ गई।

मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली हैसाथ ही एक स्कूल शिक्षक को गिरफ्तार किया गया है, जो कथित तौर पर घटना से जुड़ा हुआ है। अधिकारियों के अनुसार, छात्रा चत्रू इलाके की रहने वाली थी और उसकी पहचान गुप्त रखी गई है। वह कथित तौर पर एक स्कूल टीचर के कारण प्रेग्नेंट थी।

5वीं कक्षा की छात्रा

नाबालिग 5वीं कक्षा की छात्रा थी। खबर है कि उसी स्कूल के एक टीचर के बच्ची के साथ गलत संबंध बन गए थे, जिससे वह गर्भवती हो गई। लड़की के माता-पिता और कुछ ग्रामीण उसे अबॉर्शन के लिए GMC डोडा ले गए, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने इसके लिए मना कर दिया। इसके बाद माता-पिता और रिश्तेदार उसे GMC डोडा से जम्मू ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में बटोत में लड़की की मौत हो गई।

परिवार वाले कानूनी औपचारिकताओं के लिए शव को वापस DH किश्तवाड़ ले आए। पोस्टमार्टम के दौरान मृत मां के गर्भ से लगभग 4-5 महीने के मृत बच्चे को निकाला गया। 

चत्रू में पूरी तरह से शटडाउन 

चत्रू में इस मामले को लेकर विरोध-प्रदर्शन हुआ। पुलिस ने पीड़ित परिवार को FIR की कॉपी दे दी है। इसके बाद सभी प्रदर्शनकारी और परिवार वाले शव के साथ अपने घरों को लौट गए और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा, ट्रेडर्स एसोसिएशन ने उस लड़की के समर्थन में बंद का आह्वान किया है। चत्रू और मुगलमैदान में दुकानें बंद रहेंगी। कारोबारी समुदाय से इस मुद्दे के समर्थन में अपनी दुकानें बंद रखने की अपील की गई है

मामले में जांच जारी

अधिकारी ने कहा, 'प्रेग्नेंसी, लड़की की मौत और मामले के अन्य पहलुओं से जुड़ी परिस्थितियों का पता लगाने के लिए आगे की जांच चल रही है।' साथ ही आसपास के लोग, स्कूल के स्टाफ और छात्रों से पूछताछ की जा रही है'


 