'बेटी नाबालिग है, फिर निकाह कैसे?', 4 महीने से लापता 16 साल की बेटी के लिए पिता ने जम्मू पुलिस से लगाई मदद की गुहार

जागरण संवाददाता, जम्मू। सिदड़ा क्षेत्र से करीब चार महीने पहले लापता हुई 16 वर्षीय नाबालिग राकिया मिराज की बरामदगी को लेकर उसके पिता ने पुलिस से गुहार लगाई है। पिता का आरोप है कि बेटी को कुछ लोगों ने अपने कब्जे में रखा हुआ है और उस पर दबाव बनाकर फोन पर उनकी बात करवाई जा रही है। उन्होंने पुलिस से बच्ची को तत्काल सुरक्षित बरामद करने की मांग की है।

पिता अब्दुल मिराज के अनुसार, उनके पास बेटी की उम्र से संबंधित आधार कार्ड और स्कूल प्रमाणपत्र मौजूद हैं। उनका कहना है कि उन्हें जानकारी मिली है कि बेटी का निकाह कर दिया गया है और उसका मेडिकल भी करवाया गया है।

उन्होंने सवाल उठाया कि यदि बच्ची नाबालिग है तो उसका निकाह किसने करवाया और कथित मेडिकल किस डाक्टर या अस्पताल में हुआ। उन्होंने इन सभी तथ्यों की निष्पक्ष जांच की मांग की है। बेटी की तलाश में चार महीने से भटक रहा परिवार पिता ने शम्मा, इरफान और पुट्टू नाम के लोगों के संबंध में भी जांच की मांग की है। उनका कहना है कि बेटी पहले परिचित लोगों के संपर्क में थी और बाद में सिदड़ा से लापता हो गई। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले चार महीने से वह थाना नगराेटा और सिदड़ा पुलिस चौकी के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन बेटी की बरामदगी नहीं हो सकी।