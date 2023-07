Jammu: जन्मतिथि के साथ छेड़छाड़ मामले में क्राइम ब्रांच के छापे, मेडिकल कालेज व घर में ली जा रही तलाशी

Jammu Crime Branch Raid जन्मतिथि के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में राजकीय मेडिकल कालेज जम्मू की प्रिंसिपल डा. शशि सूदन के घर तथा कार्यालय में एक साथ क्राइम ब्रांच ने छापे मारे हैं। जब छापे मारे उस समय प्रिंसिपल कार्यालय में माैजूद थी जबकि घर में परिजनों व पड़ोसियों के समक्ष क्राइम ब्रांच की टीम तलाशी ले रही है।

राज्य ब्यूरो, जम्मू: जन्मतिथि के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में राजकीय मेडिकल कालेज जम्मू की प्रिंसिपल डा. शशि सूदन के घर तथा कार्यालय में एक साथ क्राइम ब्रांच ने छापे मारे हैं। जब छापे मारे उस समय प्रिंसिपल कार्यालय में माैजूद थी जबकि घर में परिजनों व पड़ोसियों के समक्ष क्राइम ब्रांच की टीम तलाशी ले रही है। क्राइम ब्रांच ने चार पूर्व ही प्रिंसिपल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। आरोप है कि डा. शशि ने जीएमसी जम्मू में एमबीबीएस में एडमिशन लेने के लिए अपनी जन्मतिथि के साथ छेड़छाड़ की है। उनकी उम्र आठ अप्रैल 1965 है और वर्ष 1981 में वे एमबीबीएस में एडमिशन लेने के योग्य नहीं थी। मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया के नियमों के अनुसार विद्यार्थी काे एडमिशन लेने वाले वर्ष में न्यूनतम 17 वर्ष का होना चाहिए। उनकी उम्र के लिहाज से डा. शशि 31 दिसंबर 1981 तक मात्र 16 वर्ष आठ महीने की थी। यह नियमों का उल्लंघन है। जांच में दो जन्मतिथि प्रमाणपत्र पाए शिकायत दर्ज होने के बाद जांच हुई और इसमें पाया गया कि डा. शशि के पास दो जन्मतिथि प्रमाणपत्र हैं। एक पर आठ अप्रैल 1964 और दूसरे पर आठ अप्रैल 1965 लिखा है। एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन लेते समय उन्होंने अपना दसवीं का डिप्लोमा दिया जिसमें उनकी जन्मतिथि आठ अप्रैल 1964 लिखी थी। क्राइम ब्रांच ने प्राथमिकी दर्ज करने के बाद अब मामले की जांच शुरू की थी। वीरवार की सुबह करीब दस बजे क्राइम ब्रांच की टीमें एक साथ डा. शशि सूदन के बख्शीनगर स्थित आवास और मेडिकल कालेज जम्मू में स्थित कार्यालय में पहुंची। प्रिंसिपल उस समय कार्यालय में ही पहुंच थी। वहीं उस समय घर में परिवार का एक ही सदस्य था। घर और कार्यालय दोनों जगहों पर दस्तावेज खंगाल रही टीम क्राइम ब्रांच की टीम पड़ोस में रहने वाले कुछ लोगों को भी तलाशी लेने के लिए साथ में ले गई। टीम में डीएसपी स्तर का अधिकारी मौजूद है। टीम घर और कार्यालय दोनों ही जगहों में दस्तावेजों को खंगाल रही है। क्राइम ब्रांच के अधिकारी इस मामले में डा. शशि से पूछताछ भी कर रहे हैं। वहीं इसके बाद जीएमसी के प्रिंसिपल को बदलने की भी अटकलें तेज हो गई हैं।

