मां से मारपीट, दुष्कर्म के प्रयास का आरोप! जम्मू हाई कोर्ट ने बेटे की जमानत की खारिज, कहा- गरिमा नहीं लांघ सकते

जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अपनी बुजुर्ग विधवा मां से कथित मारपीट, यौन उत्पीड़न और दुष्कर्म के प्रयास के आरोपित व्यक्ति की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि पारिवारिक रिश्ते में कितना भी विवाद क्यों न हो, इससे किसी व्यक्ति को गरिमा और विश्वास की बुनियादी सीमाएं लांघने का अधिकार नहीं मिल जाता।



फास्ट ट्रैक कोर्ट के प्रिजाइडिंग आफिसर अमरजीत सिंह लंगेह ने डिग्याना निवासी सतनाम सिंह की जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा कि जांच के इस चरण में आरोपित को जमानत देने का कोई आधार नहीं बनता।

अभियोजन के अनुसार, 28 जुलाई को आरोपित कथित तौर पर डिग्याना कैंप स्थित अपनी मां के घर में घुसा और उसके साथ मारपीट की। आरोप है कि उसने लकड़ी के टूटे दरवाजे के हिस्से से महिला पर हमला किया, उसके साथ यौन दुर्व्यवहार किया और दुष्कर्म का प्रयास किया। घटना के एक हिस्से की रिकार्डिंग पीड़िता की पोती ने की थी। कुछ लोगों के भी घटना के गवाह होने की बात सामने आई है।

जांच के दौरान बढ़ीं कानूनी धाराएं इस संबंध में गंग्याल पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। जांच के दौरान दुष्कर्म के प्रयास, यौन उत्पीड़न और घर में अनधिकृत प्रवेश से संबंधित धाराएं जोड़ी गईं। पुलिस ने कथित वीडियो क्लिप कब्जे में लेकर जांच के लिए जम्मू स्थित फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेजी है। आरोपित ने आरोपों से इन्कार करते हुए दावा किया कि पैतृक संपत्ति को लेकर पारिवारिक विवाद के कारण उसे झूठा फंसाया गया है।

एक अगस्त से हिरासत में आरोपित बचाव पक्ष ने यह भी बताया कि आरोपित अवसाद और चिंता का इलाज करा रहा है, एक अगस्त से हिरासत में है और पत्नी तथा दो स्कूली बच्चों का एकमात्र कमाने वाला है। अभियोजन ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपित के बाहर आने पर पीड़िता और अन्य गवाहों को शारीरिक या मानसिक दबाव का सामना करना पड़ सकता है।