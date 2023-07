Defamation Case: गुजरात न्यायालय के फैसले पर भड़के कांग्रेस कार्यकर्ता, राहुल गांधी के समर्थन में किया विरोध

Rahul Gandhi Defamation Case मानहानि के मामले में गुजरात उच्च न्यायालय की तरफ से राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से इंकार करने पर भड़की प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी मुख्यालय शहीदी चौक के बाहर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने लोकतंत्र पर हमला बंद करो राहुल गांधी आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं आदि के नारे लगाए। साथ ही बीजेपी पर निशाना साधा।

गुजरात न्यायालय के फैसले पर भड़के कांग्रेस कार्यकर्ता

राज्य ब्यूरो, जम्मू। Rahul Gandhi Defamation Case: मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी के मामले में गुजरात हाईकोर्ट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को झटका लगा है। हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। वहीं, मानहानि के मामले में गुजरात उच्च न्यायालय की तरफ से राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से इंकार करने पर भड़की प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने विरोध प्रदर्शन किया। लोकतंत्र पर हमला बंद करो के लगाए नारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी मुख्यालय शहीदी चौक के बाहर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने लोकतंत्र पर हमला बंद करो, राहुल गांधी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, आदि के नारे लगाए। पार्टी के वरिष्ठ नेता बलवान सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा बदले की भावना की राजनीति कर रही हैं। उन्होंने भाजपा पर लोकतंत्र पर प्रहार करने का आरोप भी लगाया। नहीं दबाई जा सकती विपक्ष की आवाज कार्यकर्ताओं ने कहा कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त करने का कारण विपक्षी की आवाज को दबाना है। कांग्रेस व राहुल गांधी की आवाज को दबाया नहीं जा सकता । उन्होंने आरोप लगाया कि अदाणी मामले पर प्रश्न किए जाने के बाद ही राहुल गांधी की संसद सदस्यता को खत्म किया गया है। क्या बोले कांग्रेस कार्यकर्ता कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब तक भाजपा की जनविरोधी नीतियों का पर्दाफाश पूरी तरह से नहीं कर दिया जाता है तब तक कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। प्रदर्शनकारियों में टीएस बाजवा, भूषण डोगरा, वेद महानज, विनोद शर्मा, मनमोहन सिंह, प्रणव शगोत्रा, पवन रैना, शशि शर्मा व अन्य शामिल थे।

Edited By: Preeti Gupta