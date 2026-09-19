राहुल गांधी की आपत्तिजनक तस्वीरों पर कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, BJP और केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी

राज्य ब्यूरो, जम्मू। भाजपा पर नफरत और विभाजन की राजनीति का आरोप लगाते जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रदर्शन किया। प्रदेश प्रधान तारिक हमीद करा के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने शनिवार को विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया।

उन्होंने भाजपा पर मुद्दों से ध्यान भटकाने की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार को भाजपा से देशभक्ति का प्रमाणपत्र लेने की जरूरत नहीं है। शहीदी चौक, जम्मू में जिला कांग्रेस कमेटी जम्मू शहरी की ओर से आयोजित प्रदर्शन में पार्टी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया।

प्रदर्शनकारियों ने भाजपा और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि जम्मू-कश्मीर भाजपा की ओर से इंटरनेट मीडिया पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की तस्वीरों को आतंकियों की तस्वीरों के साथ प्रदर्शित करने वाली पोस्ट आपत्तिजनक और निंदनीय है तथा यह कथित तौर पर लोगों का ध्यान अन्य मुद्दों से भटकाने की कोशिश है।

करा ने भाजपा पर नफरत की राजनीति का लगाया आरोप कांग्रेस नेताओं ने चंदा चोरी, पेपर लीक, बेरोजगारी, महंगाई और विभिन्न मोर्चों पर सरकार की कथित विफलताओं को लेकर भी भाजपा पर निशाना साधा। पत्रकारों से बातचीत में करा ने भाजपा पर नफरत और विभाजन की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व, विशेष रूप से गांधी परिवार, के राष्ट्रवाद पर सवाल उठाना उचित नहीं है।

करा ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान दिया है। करा ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भाजपा और उससे संबंधित संगठनों के पूर्वजों एवं वैचारिक संगठनों की भूमिका का हवाला देते हुए उन पर ब्रिटिश शासन के समर्थक और दो-राष्ट्र सिद्धांत से जुड़े होने के आरोप लगाए।

सहयोगी संगठनों से राष्ट्रवाद का प्रमाणपत्र लेने की आवश्यकता नहीं उन्होंने कहा कि इतिहास को कथित तौर पर तोड़-मरोड़कर पेश करने और समाज में नफरत व विभाजन के बीज बोने की राजनीति देश के भविष्य के लिए नुकसानदायक है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके नेतृत्व को भाजपा तथा उसके सहयोगी संगठनों से राष्ट्रवाद का प्रमाणपत्र लेने की आवश्यकता नहीं है और भाजपा से ऐसी राजनीति से दूर रहने की अपील की।

प्रदर्शन में पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष रमण भल्ला, पूर्व मंत्री योगेश साहनी, मुख्य प्रवक्ता रविंदर शर्मा, पूर्व एमएलसी एवं प्रभारी मुख्यालय वेद महाजन, बलबीर सिंह, मनमोहन सिंह, टीएस टोनी, कांता भान, शशि शर्मा, अमृत बाली, सतीश शर्मा, विजय शर्मा, फिरोज खान, इकबाल डार सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे।