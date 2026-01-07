Language
    कांग्रेस ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा- 'SMVD मेडिकल कॉलेज बंद करने से जम्मू का नुकसान, बच्चों का क्या कसूर'

    By Satnam Singh Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 05:47 PM (IST)

    कांग्रेस ने श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द होने पर भाजपा और श्राइन बोर्ड पर निशाना साधा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद करा ...और पढ़ें

    कांग्रेस ने इसे भाजपा प्रायोजित बताते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा पर भी सवाल उठाए।

    राज्य ब्यूरो, जम्मू। कांग्रेस ने श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद होने पर भाजपा व श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड पर निशाना साधा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान तारिक हमीद करा ने कहा कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड पर सवाल उठता है कि जब कॉलेज खोला गया तो कालेज को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की बात क्यों नहीं की गई।

    उन्होंने कहा कि हमें कॉलेज को अल्पसंख्यक का दर्जा मिलने पर कोई एतराज नहीं है। हमें धर्म के आधार पर बांटने वाले राजनीति पर एतराज है। करा ने कहा कि बोर्ड ने कालेज खोलने के समय अल्पसंख्यक के दर्जे को लेकर आवेदन क्यों नहीं किया। कॉलेज बंद करने से जम्मू का नुकसान हुआ है। उन बच्चों का क्या कसूर है जिन्होंने नीट-टेस्ट पास करके दाखिला लिया था।

    यह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा पर भी सवाल उठता है कि अब यह कहां जा रहा है कि अब कॉलेज में कई खामियां गिनाई जा रही है। अचानक से खामियां नजर आनी शुरु हो गई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि यह सब भाजपा प्रायोजित था। भाजपा को जवाब देना चाहिए कि कॉलेज क्यों बंद किया गया। अब लड्डू बांटे रहे हैं।

    वहीं प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रविंद्र शर्मा का कहना है कि भाजपा को यह बताना चाहिए कि श्री माता वैष्णो देवी के नाम पर खुले मेडिकल कालेज को बंद करके क्या हासिल किया गया है। उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा के नेतृत्व में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को की नाकामी छिपाने के लिए यह किया गया है। नियमों में बदलाव करते तो जम्मू क्षेत्र को नुकसान नहीं होता।