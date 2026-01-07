कांग्रेस ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा- 'SMVD मेडिकल कॉलेज बंद करने से जम्मू का नुकसान, बच्चों का क्या कसूर'

राज्य ब्यूरो, जम्मू। कांग्रेस ने श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद होने पर भाजपा व श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड पर निशाना साधा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान तारिक हमीद करा ने कहा कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड पर सवाल उठता है कि जब कॉलेज खोला गया तो कालेज को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की बात क्यों नहीं की गई।

उन्होंने कहा कि हमें कॉलेज को अल्पसंख्यक का दर्जा मिलने पर कोई एतराज नहीं है। हमें धर्म के आधार पर बांटने वाले राजनीति पर एतराज है। करा ने कहा कि बोर्ड ने कालेज खोलने के समय अल्पसंख्यक के दर्जे को लेकर आवेदन क्यों नहीं किया। कॉलेज बंद करने से जम्मू का नुकसान हुआ है। उन बच्चों का क्या कसूर है जिन्होंने नीट-टेस्ट पास करके दाखिला लिया था।

यह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा पर भी सवाल उठता है कि अब यह कहां जा रहा है कि अब कॉलेज में कई खामियां गिनाई जा रही है। अचानक से खामियां नजर आनी शुरु हो गई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि यह सब भाजपा प्रायोजित था। भाजपा को जवाब देना चाहिए कि कॉलेज क्यों बंद किया गया। अब लड्डू बांटे रहे हैं।