कांग्रेस विधायक खैहरा ने भुलत्थ ARO को हटाने में देरी पर उठाए सवाल, राज्य चुनाव आयोक की आलोचना की
कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैहरा ने भुलत्थ के एआरओ को हटाने में देरी के लिए राज्य चुनाव आयोग की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि एआरओ रणदीप वड़ैच को हटा ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कपूरथला। भुलत्थ से कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैहरा ने एआरओ से जुड़ी उनकी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एआरओ भुलत्थ को ड्यूटी से हटाने में कथित तौर पर बड़ी लापरवाही, एडमिनिस्ट्रेटिव बेईमानी और जानबूझकर की गई देरी के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन (एसईसी) की कड़ी निंदा की है।
खैहरा ने कहा कि हालांकि इलेक्शन कमीशन ने 10 दिसंबर, 2025 को एक ऑर्डर जारी करके 2025 ब्लॉक समिति चुनावों के संबंध में रणदीप वड़ैच, ईओ-कम-एआरओ भुलत्थ को ड्यूटी से हटा दिया था, लेकिन यह कार्रवाई बहुत देर से की गई, जिसकी वजह से गलत कार्रवाई को रोका नहीं जा सका।
उन्होंने साफ किया कि मुख्य समस्या इलेक्शन कमीशन की बेवजह की देरी और टालमटोल वाली कार्रवाई है। एआरओ के स्क्रूटनी प्रोसेस पूरा करने के बाद ही हटाने का ऑर्डर जारी करके एसईसी ने एक दागी अधिकारी को छह कांग्रेस उम्मीदवारों के नॉमिनेशन पेपर कैंसिल करने की पूरी छूट दे दी है।
खैहरा ने कहा कि “एआरओ रणदीप वड़ैच का 10 दिसंबर 2025 को जारी किया गया हटाने का ऑर्डर एक शरारती और देर से उठाया गया कदम है, क्योंकि 6 कांग्रेस उम्मीदवारों के पेपर कैंसिल करने का इसका मुख्य मकसद पहले ही पूरा हो चुका था।
जबकि इलेक्शन कमीशन को 10 दिन पहले की गई शिकायत के दिन ही तुरंत एक्शन लेना चाहिए था। खासकर तब जब इस एआरओ को लुधियाना वेस्ट असेंबली उपचुनाव के दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पहले ही दोषी पा चुका है। विधायक खैहरा ने कहा कि इस देरी ने इलेक्शन प्रोसेस पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव मिलीभगत या जानबूझकर की गई लापरवाही के शक को साबित किया है।
खैहरा के एसईसी से तीन सवाल किए हैं कि,
- दागी ARO के खिलाफ शिकायत के बावजूद तुरंत एक्शन क्यों नहीं लिया गया?
- छह कांग्रेस उम्मीदवारों के पेपर रिजेक्ट होने के बाद ही हटाने का ऑर्डर क्यों जारी किया गया?
- क्या यह देरी जानबूझकर और पॉलिटिक्स से मोटिवेटेड थी?
वहीं, खैहरा ने यह भी आरोप लगाया कि एसईसी ने भुलत्थ के एसएचओ और दूसरे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कम से कम पांच शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया। जिन्होंने न सिर्फ कांग्रेस उम्मीदवारों के खिलाफ झूठे केस दर्ज किए, बल्कि उन्हें गिरफ्तार करके और डराकर वोटरों में डर पैदा करने की भी कोशिश की थी, जो फिर से एसईसी की नाकामी को साबित करता है। खैहरा ने यह भी कहा कि एसईसी का यह व्यवहार एडमिनिस्ट्रेटिव लापरवाही, गैर-पारदर्शिता और लोकतांत्रिक नियमों पर सीधा हमला है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।