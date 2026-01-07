कांग्रेस का मनरेगा बचाओ अभियान कल से, बोले- 'मनरेगा को समाप्त किए जाने का फैसला गलत, भाजपा पर निशाना साधेगी पार्टी'
कांग्रेस जम्मू-कश्मीर में वीरवार से 'मनरेगा बचाओ' अभियान शुरू कर रही है। यह डेढ़ महीने तक चलेगा। पार्टी भाजपा पर मनरेगा को खत्म करने का आरोप लगा रही ह ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, जागरण, जम्मू। कांग्रेस का मनरेगा बचाओ अभियान वीरवार से शुरु हो रहा है। राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तहत जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए मनरेगा को समाप्त करने के मुद्दे पर भाजपा पर निशाना साधेगी।
अभियान को लांच करने के लिए कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के प्रभारी डा. सैयद नसीर हुसैन वीरवार को जम्मू पहुंच रहे हैं। यह अभियान डेढ़ महीने तक चलेगा। इस सिलसिले में प्रदेश प्रधान तारिक हमीद करा ने आज बुधवार को पार्टी के नेताओं के साथ बैठकी और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए किए जा रहे प्रबंधों पर चर्चा की।
करा ने वरिष्ठ नेताओं से कहा कि डेढ़ महीने तक चलने वाले पार्टी के अभियान में कई कार्यक्रम होंगे। इन सभी कार्यक्रमों को सफल बनाकर हमें लोगों तक संदेश पहुंचाना है कि मनरेगा को समाप्त किए जाने का फैसला गलत है। इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन, सेमिनार, सम्मेलन किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को सक्रिय होकर काम करना है।
मुख्य प्रवक्ता रविंद्र शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार ने पूर्व यूपीए के समय में ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के कल्याण कि लिए मनरेगा कानून लाया था जिसे भाजपा ने समाप्त कर दिया है। महात्मा गांधी का नाम भी हटा दिया गया है। मनरेगा ने कितने लोगों तक रोजगार पहुंचाया।
यह योजना आम लोगों को रोजगार देने की थी। उन्होंने कहा कि हम अपने अभियानों के जरिए लोगों को भाजपा की मनरेगा समाप्त करने की मंशा बारे जागरूक करेंगे। यह कार्यक्रम जम्मू व श्रीनगर के अलावा जिला मुख्यालयों के स्तर पर भी होंगे।
