महबूबा मुफ्ती के खिलाफ जम्मू में शिकायत दर्ज, झूठ बोल सेना को बदनाम करने का लगाया आरोप

जम्मू,जागरण संवाददाता: समाजसेवी बोध राज शर्मा ने नवाबाद पुलिस थाने में जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्य मंत्री महबूबा मुफ्ती के विरुद्ध सेना के विरुद्ध झूठा प्रचार कर धार्मिक हिंसा को भड़काने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं, एसएचओ नवाबाद सुरेंद्र रैना का कहना है कि वरिष्ठ अधिकारियों को इस बारे में जानकारी दे दी गई। उनके आदेशानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। बुधवार दोपहर एक बजे के करीब बोध राज अपने एक साथी के साथ नवाबाद पुलिस थाने में पहुंचे। उन्होंने लिखित में एक शिकायत पत्र लाया था। बोध राज ने बताया कि हाल ही में महबूबा मुफ्ती ने इंटरनेट मीडिया में ट्वीट कर कहा कि भारतीय सेना की 50 आरआर के जवान पुलवामा इलाके की एक मस्जिद में जबरन घुस गए थे और वहां नमाज पढ़ रहे मुस्लिम समुदाय के लोगों को जबरन जय श्री राम के नारे लगवाए है। यह सरासर झूठ है और इसका कोई आधार नहीं है। महबूबा मुफ्ती द्वारा इस प्रकार के ट्वीट करने का मुख्य उद्देश्य धार्मिक हिंसा को भड़काना है और मुस्लिम समुदाय के लोगों को हिंसा के लिए उकसाना है। जिस के चलते वह महबूबा मुफ्ती के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज करवाने के लिए आए है।

