जम्मू-कश्मीर में न भड़क जाएं Gen-Z! आरक्षण देरी पर उमर की चेतावनी, बोले- युवाओं का गुस्सा फूटा तो हम जिम्मेदार नहीं

डिजिटल डेस्क, जम्मू। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आरक्षण में प्रस्तावित बदलावों को लंबित रखने को लेकर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि इन जरूरी बदलावों को जल्द लागू नहीं किया गया तो युवाओं में असंतोष बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति पैदा होने पर सरकार की जिम्मेदारी नहीं होगी।

उमर अब्दुल्ला ने पत्रकारों से कहा, 'मैं उम्मीद लगाकर बैठा हूं। आरक्षण पर हमने अपनी तरफ से, जो तमाम इन्क्वायरी उठाई गई थीं, जो हमने प्रपोज किया था, कुछ ऑब्जेक्शन आई थीं, उनमें भी हमने बदलाव किए। कुछ दिन बाद दिल्ली जाकर मुझे होम मिनिस्टर से बात करनी है, इस पर भी बात करेंगे। कोई हमें बताए कि क्या हमारे जवाब को दिल्ली भेजा गया है, क्या उसकी मंजूरी हुई है? क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि जेन-जी वाला सिलसिला यहां भी शुरू हो। उसके लिए फिर हम कसूरवार नहीं होंगे। हमने अपना काम कर लिया।'

‘आतंकी धमकियों को हल्के में न लें’ मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पत्रकारों से कहा, 'घाटी में कश्मीरी पंडित कर्मचारियों को मिल रही आतंकी धमकियों को सुरक्षा के लिए ज़िम्मेदार लोगों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हम बार-बार सुनते आ रहे हैं कि जम्मू-कश्मीर में उग्रवाद खत्म हो गया है, कि अब कोई आतंकवादी नहीं बचा है। लेकिन फिर यह धमकी आती है, तो यह धमकी कहां से आ रही है? और जो लोग सुरक्षा व्यवस्था के लिए ज़िम्मेदार हैं, उन्हें इन धमकियों को हल्के में नहीं लेना चाहिए।'

सुरक्षा को लेकर बरती जाए गंभीरता उन्होंने इन धमकियों के पीछे के लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और घाटी में काम कर रहे कश्मीरी पंडितों के लिए पूरी सुरक्षा व्यवस्था करने को कहा। सीएम ने आगे कहा कि एक-दो साल पहले टारगेटेड किलिंग हुई थी, खासकर अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ। मैं कितनों के नाम लूं जिन्हें निशाना बनाया गया?

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