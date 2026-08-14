'हमारा खून चूसा गया', सिंधु जल संधि को लेकर पाकिस्तान पर बरसे उमर अब्दुल्ला, राज्य के दर्जे पर भी केंद्र को घेरा

राज्य ब्यूरो, जागरण, जम्मू। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को सिंधु जल संधि के मुद्दे पर पाकिस्तान को खूब खरी-खोटी चुनाई। उन्होंने कहा कि इस समझौते के तहत लगाए गए प्रतिबंधों के कारण जम्मू-कश्मीर को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। यह हमारा खून है जिसे लगातार चुसा गया है।

उन्होंने कहा कि क्षेत्र को अपनी नदियों के जल पर पहला अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान के कश्मीरियों के प्रति सहानुभूति के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब पानी और जल संसाधनों की बात आती है तो उसकी सहानुभूति खत्म हो जाती है। कहां थी उनकी हमदर्दी, जब हम हमारी नदियों को हम ही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे।

संधि से अपनी नदियों के इस्तेमाल में रही पाबंदी मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंधु जल संधि के कारण जम्मू-कश्मीर चिनाब समेत अपनी नदियों का पूरी तरह उपयोग नहीं कर सका। उन्होंने कहा कि चिनाब से पेयजल लेने, तुलबुल परियोजना पर काम करने तथा बड़ी जल परियोजनाएं बनाने में भी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा।

उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सिंधु जल संधि के निलंबन से जम्मू-कश्मीर को अपने जल संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल का अवसर मिलना चाहिए। वह श्रीनगर में पत्रकारों से बात कर रहे थे। राज्य का दर्जा बहाल कराने की मुहिम अभी शुरुआत मुख्यमंत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल कराने की मुहिम अभी शुरुआत भर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार द्वारा किए गए वादे को पूरा किए जाने तक वह इस मुद्दे को लगातार उठाते रहेंगे।

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श्रीनगर में पत्रकारों से बातचीत में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जंतर-मंतर पर हुआ प्रदर्शन राज्य का दर्जा बहाल कराने की लड़ाई का अंत नहीं है। उन्होंने कहा कि यह अंत नहीं है। यह सिर्फ बहाली की शुरुआत है। जम्मू-कश्मीर को PM का आश्वासन याद रखना चाहिए राज्य के दर्जे की मांग को लेकर दिल्ली में संभावित मार्च के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कई विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। अंतिम निर्णय लेने से पहले पार्टी के भीतर इस पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर उनकी पार्टी लान्ग मार्च की योजना बना रही है तो यह अच्छी बात है और इसमें कुछ गलत नहीं है।

उमर ने कहा कि देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए किए गए वादे को याद रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह कोई सामान्य वादा नहीं था, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी का वादा था।