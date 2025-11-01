Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कश्मीर के बडगाम में घंटाघर की टाइलें गिरने से चार घायल, हादसे से इलाके में हड़कंप

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 02:08 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर के बडगाम जिले में चडूरा के घंटाघर से टाइलें गिरने से चार लोग घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को श्रीनगर रेफर किया गया है। पुलिस ने इलाके को सील कर दिया है और मामले की जांच कर रही है। इस घटना से स्थानीय लोगों में चिंता है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, श्रीनगर। बड़गाम जिले के चडूरा इलाके में शुक्रवार को घंटाघर से टाइलों का एक हिस्सा गिरने से चार लोग घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर है। घटना के तुरंत बाद सभी घायलों को उप जिला अस्पताल चडूरा में भर्ती कराया गया। यहां डाक्टरों ने गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को श्रीनगर के एक अस्पताल में रेफर किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले का संज्ञान लिया। सुरक्षा के दृष्टिगत लोगों को टावर के पास जाने से रोकने के लिए घंटाघर के आसपास के इलाके को कांटेदार तारों से सील कर दिया है। इस घटना ने स्थानीय निवासियों में चिंता पैदा कर दी है।

     