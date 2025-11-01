कश्मीर के बडगाम में घंटाघर की टाइलें गिरने से चार घायल, हादसे से इलाके में हड़कंप

जम्मू-कश्मीर के बडगाम जिले में चडूरा के घंटाघर से टाइलें गिरने से चार लोग घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को श्रीनगर रेफर किया गया है। पुलिस ने इलाके को सील कर दिया है और मामले की जांच कर रही है। इस घटना से स्थानीय लोगों में चिंता है।