कश्मीर के बडगाम में घंटाघर की टाइलें गिरने से चार घायल, हादसे से इलाके में हड़कंप
जम्मू-कश्मीर के बडगाम जिले में चडूरा के घंटाघर से टाइलें गिरने से चार लोग घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को श्रीनगर रेफर किया गया है। पुलिस ने इलाके को सील कर दिया है और मामले की जांच कर रही है। इस घटना से स्थानीय लोगों में चिंता है।
जागरण संवाददाता, श्रीनगर। बड़गाम जिले के चडूरा इलाके में शुक्रवार को घंटाघर से टाइलों का एक हिस्सा गिरने से चार लोग घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर है। घटना के तुरंत बाद सभी घायलों को उप जिला अस्पताल चडूरा में भर्ती कराया गया। यहां डाक्टरों ने गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को श्रीनगर के एक अस्पताल में रेफर किया।
घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले का संज्ञान लिया। सुरक्षा के दृष्टिगत लोगों को टावर के पास जाने से रोकने के लिए घंटाघर के आसपास के इलाके को कांटेदार तारों से सील कर दिया है। इस घटना ने स्थानीय निवासियों में चिंता पैदा कर दी है।
