बाबा अमरनाथ की छड़ी मुबारक यात्रा संपन्न, समय से पहले यात्रा बंद होने पर जताई चिंता; पूर्णिमा तक दर्शन की मांग

राज्य ब्यूरो, जागरण, जम्मू। बाबा अमरनाथ की पवित्र छड़ी मुबारक की वार्षिक तीर्थ यात्रा रविवार को पहलगाम में अंतिम धार्मिक अनुष्ठानों के साथ संपन्न हो गई। यात्रा के समापन अवसर पर पहलगाम में लिद्दर नदी के तट पर छड़ी मुबारक का विधिवत पूजन और विसर्जन किया गया। इस अवसर पर महंत दीपेंद्र गिरि जी के नेतृत्व में साधु-संतों के एक समूह के अलावा सुरक्षा बलों के जवान, देश के विभिन्न हिस्सों से आए कुछ पर्यटक तथा अनंतनाग जिले के स्थानीय लोग पूजन में शामिल हुए।

बाद में श्रद्धालुओं और उपस्थित लोगों के लिए करी-पकौड़ी भंडारे का आयोजन किया गया तथा सभी को दक्षिणा भी प्रदान की गई। समापन समारोह के बाद उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए महंत दीपेंद्र गिरि ने इस वर्ष वार्षिक तीर्थयात्रा को श्रावण पूर्णिमा से पहले बंद किए जाने पर चिंता जताई।

उन्होंने कहा कि परंपरागत पहलगाम मार्ग से 57 दिनों तक चलने वाली यात्रा को श्रावण पूर्णिमा से 32 दिन पहले और बालटाल मार्ग से 20 दिन पहले रोक दिया गया, जिससे हजारों श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हुईं और उन्हें काफी असुविधा का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि लगातार पांचवें वर्ष श्रद्धालु श्रावण पूर्णिमा के पावन अवसर पर बाबा अमरनाथ के दर्शन से वंचित रहे हैं।

श्रावण पूर्णिमा तक यात्रा जारी रखने की मांग उन्होंने कहा कि धार्मिक ग्रंथों में श्रावण पूर्णिमा के दिन दर्शन का विशेष महत्व बताया गया है। इसलिए संबंधित सभी पक्षों को ऐसा तंत्र विकसित करना चाहिए, जिससे देश और विदेश से आने वाले इच्छुक श्रद्धालु श्रावण पूर्णिमा तक यात्रा जारी रहने पर पवित्र गुफा के दर्शन कर सकें।

महंत दीपेंद्र गिरि ने बताया कि छड़ी मुबारक के साथ यात्रा करने वाले सभी साधु-संतों ने उन श्रद्धालुओं की ओर से भी पवित्र अमरनाथ गुफा में सामूहिक प्रार्थना की, जो यात्रा के समय से पहले बंद हो जाने के कारण दर्शन नहीं कर सके। उन्होंने जम्मू-कश्मीर और देश की समृद्धि एवं गौरव के लिए भी प्रार्थना की।

प्रशासन और सुरक्षाबलों का जताया आभार महंत दीपेंद्र गिरि ने यात्रा के दौरान सेवाएं प्रदान करने वाले राज्य प्रशासन के विभिन्न विभागों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने भारतीय सेना, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ और जम्मू-कश्मीर पुलिस को श्रद्धालुओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए धन्यवाद दिया।