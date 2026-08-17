ट्रेनिंग पूरी करते ही रिश्वत मांगी! जम्मू में 2024 बैच का प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार, CBI ने रंगे हाथ दबोचा

जागरण संवाददाता, जम्मू। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने पुलिस स्टेशन जानीपुर में तैनात प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर दानिश हबीब को कथित तौर पर 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। दानिश हबीब जम्मू-कश्मीर पुलिस के 2024 बैच के प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर हैं।

उन्होंने हाल ही में अपनी ट्रेनिंग पूरी की थी और इसके बाद उन्हें जम्मू में पुलिस स्टेशन जानीपुर में जांच अधिकारी (आइओ) के तौर पर तैनात किया गया था। 20 हजार रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप सीबीआइ के अनुसार, एक शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई की गई। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि घरेलू विवाद से जुड़े मामले में उसके खिलाफ एफआइआर दर्ज नहीं करने के एवज में सब इंस्पेक्टर द्वारा 20 हजार रुपये की रिश्वत मांगी जा रही थी। शिकायत मिलने के बाद सीबीआई ने आरोपों की जांच की।

10 हजार में सौदा जांच के दौरान, रिश्वत की रकम को लेकर बातचीत हुई और मामला 10 हजार रुपये में तय हुआ। इसके बाद सीबीआई ने मामला दर्ज कर रविवार को जाल बिछाकर कार्रवाई की। सीबीआई के अनुसार ट्रैप के दौरान दानिश हबीब को शिकायतकर्ता से 10 हजार रुपये की रिश्वत मांगते और स्वीकार करते हुए स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में रंगे हाथ पकड़ लिया गया।