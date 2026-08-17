ट्रेनिंग पूरी करते ही रिश्वत मांगी! जम्मू में 2024 बैच का प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार, CBI ने रंगे हाथ दबोचा
CBI ने जम्मू में तैनात 2024 बैच के प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर दानिश हबीब को 10000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी घरेलू विवाद से जुड़े मामले में एफआईआर दर्ज न करने के एवज में रिश्वत मांगने के आरोप में की गई।
HighLights
सीबीआई ने प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर दानिश हबीब को गिरफ्तार किया।
जम्मू के जानीपुर थाने में 10 हजार रुपये रिश्वत लेते पकड़ा।
घरेलू विवाद में एफआईआर न करने के लिए मांगी थी रिश्वत।
जागरण संवाददाता, जम्मू। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने पुलिस स्टेशन जानीपुर में तैनात प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर दानिश हबीब को कथित तौर पर 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। दानिश हबीब जम्मू-कश्मीर पुलिस के 2024 बैच के प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर हैं।
उन्होंने हाल ही में अपनी ट्रेनिंग पूरी की थी और इसके बाद उन्हें जम्मू में पुलिस स्टेशन जानीपुर में जांच अधिकारी (आइओ) के तौर पर तैनात किया गया था।
20 हजार रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप
सीबीआइ के अनुसार, एक शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई की गई। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि घरेलू विवाद से जुड़े मामले में उसके खिलाफ एफआइआर दर्ज नहीं करने के एवज में सब इंस्पेक्टर द्वारा 20 हजार रुपये की रिश्वत मांगी जा रही थी। शिकायत मिलने के बाद सीबीआई ने आरोपों की जांच की।
10 हजार में सौदा
जांच के दौरान, रिश्वत की रकम को लेकर बातचीत हुई और मामला 10 हजार रुपये में तय हुआ। इसके बाद सीबीआई ने मामला दर्ज कर रविवार को जाल बिछाकर कार्रवाई की। सीबीआई के अनुसार ट्रैप के दौरान दानिश हबीब को शिकायतकर्ता से 10 हजार रुपये की रिश्वत मांगते और स्वीकार करते हुए स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में रंगे हाथ पकड़ लिया गया।
मामले की जांच शुरू
इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। सीबीआइ ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जांच एजेंसी रिश्वत की मांग और भुगतान से जुड़े परिस्थितियों तथा मामले में किसी अन्य व्यक्ति की संभावित भूमिका की भी जांच कर रही है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर की जाएगी।