पानी की एक-एक बूंद सहेजेगा जम्मू! निगम का प्लान तैयार, 13 पार्कों में हार्वेस्टिंग, 1000 स्कूलों से भूजल रिचार्ज

अंचल सिंह, जम्मू। शहरीकरण के दौर में गिरते भूजल स्तर को थामने और भविष्य के गंभीर जल संकट से निपटने के लिए जम्मू नगर निगम ने एक बेहद ठोस और दूरदर्शी कदम उठाया है। केंद्र सरकार की जल संचय जन भागीदारी पहल के तहत चलाए जा रहे महत्वाकांक्षी कैच द रेन 2026 अभियान के अंतर्गत, जम्मू शहर को जल-संरक्षण के मोर्चे पर आत्मनिर्भर बनाने की व्यापक तैयारी शुरू हो गई है।

इस कड़ी में पहले चरण के तहत शहर के 13 प्रमुख पार्कों और विभिन्न स्कूलों में वर्षा जल संचयन प्रणालियां स्थापित की जाएंगी। इसके अलावा शहर के एक हजार से अधिक स्कूलों और सरकारी भवनों की छतों पर भी वर्षा जल संचयन प्रणालियां स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।

जम्मू में पानी बचाने की मुहिम तेज जम्मू नगर निगम अधीनस्थ आने वाले गांधीनगर, त्रिकुटा नगर, शास्त्री नगर, छन्नी हिम्मत में स्थित पार्कों में यह व्यवस्था बनने जा रही है। इसके अलावा विभिन्न स्कूलों में इसकी शुरूआत की गई है। विगत सप्ताह निगम ने गांधीनगर हाई स्कूल में वर्षा जल संचयन का शुभारंभ किया। कैच द रेन 2026 अभियान को सफल बनाने के लिए प्रशासन ने युवाओं, विद्यार्थियों और स्थानीय नागरिकों से आगे आने की अपील की है।

इसके साथ ही जम्मू को स्वच्छ और हरित बनाने के लिए निगम द्वारा विभिन्न कदम भी उठाए जा रहे हैं। शहर के 20 से अधिक तालाबों और जल निकायों का जीर्णोद्धार और सफाई कार्य तेजी से चल रहा है। क्लीन जम्मू, ग्रीन जम्मू पहल के तहत शहर में 40 हजार से अधिक पेड़-पौधे लगाए जा रहे हैं।

पायलट प्रोजेक्ट में 13 पार्क शामिल -पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरुआती दौर में शहर के 13 चुनिंदा पार्कों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित किए जाएंगे, जिससे बारिश का व्यर्थ बहने वाला पानी सीधे जमीन के भीतर जा सके। -निगम प्रशासन द्वारा शहर के एक हजार से अधिक स्कूलों और सरकारी भवनों की छतों पर भी वर्षा जल संचयन प्रणालियां स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।

-भविष्य की जरूरतों को देखते हुए जम्मू नगर निगम ने स्पष्ट कर दिया है कि शहर में बनने वाली सभी नई इमारतों और भवनों के नक्शों के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अनिवार्य है।

क्यों जरूरी है यह कदम विशेषज्ञों का मानना है कि कंक्रीट के बढ़ते जंगलों और पक्की सड़कों के कारण मानसून का अधिकांश पानी नालों और नदियों में बहकर बेकार चला जाता है, जिससे जमीन के अंदर का पानी रीचार्ज नहीं हो पाता। इसके परिणामस्वरूप ट्यूबवेल और खुले कुएं जैसे पारंपरिक जल स्रोत सूखने की कगार पर पहुंच जाते हैं।

इस परियोजना के तहत न केवल पार्कों व स्कूलों के वर्षा जल को सहेजा जाएगा, बल्कि पार्कों की इंजीनियरिंग टीम द्वारा खुले क्षेत्रों के पानी को भी विशेष चैंबरों के जरिए भूजल रिचार्ज सिस्टम से जोड़ा जाएगा। इससे शहर के वाटर टेबल में उल्लेखनीय सुधार की उम्मीद है।

क्या कहते हैं अधिकारी जम्मू नगर निगम आयुक्तडॉ. देवांश यादव ने बताया कि जलवायु परिवर्तन और अनियोजित शहरीकरण के कारण भूमिगत जल स्तर में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। ऐसे में कैच द रेन 2026 अभियान केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि आने वाले कल की अनिश्चितताओं से बचने के लिए एक लाइफलाइन है। अभियान के तहत स्कूलों में छतों पर वर्षा जल संचयन की हजार से ज्यादा प्रणालियां स्थापित की जाएंगी।