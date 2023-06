Pulwama News: लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के तीन आतंकी सहयोगियों पर केस दर्ज, पैसों का करते थे बंदोबस्त

पुलवामा, जागरण संवाददाता। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने शनिवार को ओवर ग्राउंड वर्कर्स, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद सहित विभिन्न आतंकवादी संगठनों के मददगार के रूप में पहचाने जाने के बाद पुलवामा में तीन आतंकवादी सहयोगियों पर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।

Jammu & Kashmir | Three terrorist associates have been booked under Public Safety Act in Pulwama after they were identified as active Over Ground Workers and facilitators of different terrorist organizations including LeT and JeM